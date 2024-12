Ziyech sbotta: "Galatasaray, è finita: vado via a gennaio. Mai visto un tecnico così scarso

Nel corso di un'intervista rilasciata al giornalista turco Haluk Yurekli, le parole pronunciate da Hakim Ziyech sul suo futuro al Galatasaray hanno animato l'intera Turchia. L'ala destra marocchina, nonché ex Chelsea, è in cattivi rapporti con il suo allenatore e non gioca con il suo club, ma non solo.

Dichiarazione scottante

"Galatasaray, per me è finita, gli ho detto che me ne vado a gennaio. Non mi chiedono più niente, faccio quello che voglio. Non ho mai visto un allenatore così scarso come Okan Buruk. Se il Galatasaray può vincere il titolo? Non me ne frega niente... Mi lascino in pace, qualunque cosa accada. Mi pento già di essere venuto. Dovevo andarmene all'inizio della stagione, ma non hanno voluto. Me ne vado a gennaio", ha lamentato Ziyech.

L'ultima indiscrezione dalla Turchia

Vista la stagione complicata del Rennes, ancora immobile al 12esimo posto a quota 17 punti dopo 15 partite disputate e certamente più vicino alla zona retrocessione, la dirigenza francese intende rinforzare la squadra. La finestra invernale capita a fagiolo, con il tecnico Jorge Sampaoli (subentrato l'11 novembre al posto di Juliean Stephane) già in azione per individuare la scelta migliore, ma secondo i principali media turchi un nome finito nei radar dei rossoneri è proprio Hakim Ziyech. L'esterno offensivo marocchino milita attualmente nel Galatasaray, con cui però sta trovando poco spazio in questa stagione avendo raccolto fin qui appena 11 presenze tra tutte le competizioni (con 1 assist e nessun gol).