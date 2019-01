Zola duro con Morata: "Non gioca nel Brighton, si prenda le sue responsabilità"

Gianfranco Zola, vice di Sarri sulla panchina del Chelsea, bacchetta pesantemente Alvaro Morata. "Deve abituarsi alle pressioni, è il nostro centravanti e dal 9 del Chelsea tutti si aspettano sempre tanto. Non gioca nel Southampton o nel Brighton, con tutto il rispetto. Anche se dovesse cambiare squadra, la situazione sarebbe sempre la stessa, non si può sfuggire alle proprie responsabilità". Il nome di Morata è stato accostato anche al Milan.

Il rendimento di Morata, che in sedici presenze in Premier League ha messo a segno cinque gol, di cui l'ultimo due mesi fa (sette reti in 23 gare stagionali), è decisamente sotto le aspettative. "I tifosi vogliono che lui segni e che faccia grandi partite, è normale che sia così e si deve abituare - ha aggiunto Zola - Deve dare tutto in campo perché è lì che si decide tutto". Intanto nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci di un ritorno di Morata in Spagna: il Siviglia lo vuole dopo la partenza di Muriel direzione Fiorentina. Secondo il 'Mundo Deportivo' Morata avrebbe già detto sì a club andaluso e la prossima settimana l'agente dell'attaccante ex Juve incontrerà a Londra i dirigenti del Chelsea.