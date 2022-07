All-in su De Ketelaere, il Milan vuole chiudere. Gli addii proseguono. Sanches, cosa fai?

MilanNews.it

Trattativa ad oltranza tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. I rossoneri hanno alzato ancora l’offerta economica alla squadra belga, migliorando la proposta di qualche giorno fa. Un passo in avanti importante, il Milan si sta avvicinando al suo primissimo obiettivo di questo mercato estivo. Maldini e Massara hanno aumentato la parte fissa a 27-28 mln e aggiunto dei bonus, non raggiungendo ancora quota 30 milioni fissi, ma avvicinandosi. Una strategia che trova la sua origine del “si” di De Ketelaere nei confronti del club milanista. I rossoneri hanno lavorato bene nei giorni scorsi e hanno strappato l’ok del 21enne belga e del suo entourage, in modo che ora potranno concentrarsi solamente nella trattativa con il Bruges. Infatti il Leeds sembra proprio che non spaventi più, nonostante gli inglesi abbiano offerto di più per il cartellino del trequartista. Charles vuole solo il Milan, questo è fondamentale nella trattativa, e sta respingendo le altre società.

Manca un mese all’inizio del campionato e c’è ancora molto da fare sul calciomercato, la squadra campione d’Italia sta lavorando per rinforzarsi ma servirebbe uno sprint. La piazza comincia ad essere impaziente, specialmente guardando alle dirette concorrenti. Ma d’altronde Maldini e Massara sono consapevoli di dover imprimere uno sprint, lo aveva rimarcato anche il direttore tecnico dopo il rinnovo del contratto: “Siamo partiti un po' in ritardo ma recupereremo”.

L’altra trattativa che sta portando avanti il Milan riguarda Renato Sanches. I rossoneri vogliono aspettare il portoghese ma fino a quando? Le voci che provengono dalla Francia non sono rassicuranti. Mendes e il suo assistito stanno spingendo per un passaggio al Psg dove Sanches ritroverebbe Campos e Galtier, la coppia vincente del Lille. Il Milan spera ancora di trovare un accordo col giocatore perché al Lille ha offerto 10 milioni di euro e i francesi hanno accettato.

Su Ziyech il Milan continua a sentire il Chelsea e il giocatore, che ha scelto di separarsi dalla storica agenzia che lo ha gestito per 12 anni, ma bisogna trovare l’intesa su formula e ingaggio.

E’ anche il momento degli addii. Ieri Samu Castillejo ha salutato i compagni dopo 4 stagioni, comincerà a lavorare presto con Gattuso al Valencia. Cessione che permetterà al Milan di ottenere dei bonus in base agli obiettivi di squadra e personali. In uscita anche Mattia Caldara in prestito con diritto di riscatto allo Spezia. Daniel Maldini è pronto al passaggio all’Hellas Verona e dopo l’addio di Leao Duarte al Basaksehir (2 mln più il 40% sulla futura rivendita), si valutano le offerte per Bakayoko.