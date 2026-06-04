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ESCLUSIVA MN - Bartesaghi su Leao: "Se deve cambiare perché se la sente non vedo perché non farlo"
MilanNews.it
Davide Bartesaghi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di passato, presente e futuro.
Nel post partita di Lussemburgo-Italia, sfida vinta di misura dalla Nazionale azzurra grazie alla rete di Pio Esposito, Davide Bartesaghi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dal collega Alessandro Schiavone. Di seguito un estratto dell'intervista che uscirà integrale stasera.
Mancherà Leao al Milan?
"Gli voglio molto bene. Se deve cambiare area perché se la sente non vedo perché non farlo".
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