Bivio Milan. Esempio Morata. Emerson, Calabria e Kalulu...

La gara di stasera contro la Fiorentina ha un'importanza straordinaria, per tanti motivi.

Innanzitutto ritrovare il discorso vittoria dopo la sconfitta in Champions. Poi, cercare di trovare il quarto successo di fila in campionato: sarebbe un trend interessante, che negli ultimi anni non così tante volte è stato realizzato. Permetterebbe alla squadra di restare nel gruppone al vertice, oltre che, a chi ha il Milan nel cuore, di passare due settimane di sosta più sereni.

Viceversa, un passo falso rischierebbe di rimettere in discussione certezze che nel frattempo il progetto rossonero stava acquisendo.

Tra queste c'è una squadra che sta crescendo, in entrambe le fasi: il volto di questa metamorfosi è Alvaro Morata, giocatore fondamentale. Il Milan con lo spagnolo in campo ha un grande punto di riferimento: come impegno, abnegazione, sacrificio, partecipazione al gioco e pericolosità. Il reparto offensivo può essere considerato ben assortito e di livello. Negli altri due, invece, ci sono problemi strutturali.

A centrocampo (come scrivevamo in estate), oltre a Fofana servirebbe un altro mediano. Il francese è in grande crescita, mentre chi viene schierato al suo fianco è adattato e non rende quanto servirebbe. In particolare Loftus-Cheek: l'inglese, nonostante un impiego in posizioni non ideali per le sue caratteristiche, deve svoltare, come corsa, grinta e applicazione. Fonseca lì in mezzo ha una coperta corta e, almeno fino a gennaio, dovrà fare con quello che ha a disposizione.

L'altra lacuna è in difesa sulla fascia destra. Emerson Royal a oggi è un acquisto clamorosamente sbagliato. Che cosa ci hanno visto nel brasiliano? Sono stati investiti 15 milioni per rinforzare il settore, ma l'ex Tottenham non ha fatto assolutamente meglio di Calabria. Il capitano del Milan (che oggi avrebbe giocato se non si fosse fatto male) meriterebbe più considerazione dal Club in tema di rinnovo: anche perchè è la memoria storica di Milanello, ha valori, come l'appartenenza, che in pochi possono avere in questa squadra. Lasciarlo andare così, rischia di essere un grande errore in uno spogliatoio che ha bisogno di riferimenti e di esempi. Nel reparto, è enorme il rimpianto per aver 'regalato' Kalulu alla Juventus. Operazione senza senso, che prima o poi qualcuno ci dovrà spiegare. A questo proposito, va ricordato che nella prima conferenza stampa, Fonseca parla del francese apprezzandone la duttilità e, nella stessa, fa presente che con Theo dall'altra parte, sulla destra avrebbe voluto un terzino più bloccato. Identikit di Kalulu, l'esatto opposto di 'black panther' Emerson Royal. Da mangiarsi le mani. Anche perchè i soldi spesi per il terzino sarebbero stati utili per acquistare un altro mediano.