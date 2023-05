MilanNews.it

È finita con i giocatori del Milan sotto la curva a ricevere il giusto e meritato applauso. I giocatori, dopo la conquista dello Scudetto, hanno regalato bellissime emozioni anche in Champions League. Mancavano da troppi anni le straordinarie sensazioni che regalano le notti di Coppa.

Dopo questa premessa obbligata, spazio anche ai rimpianti per la duplice sconfitta contro l’Inter. Per aver sbagliato completamente la partita dell’andata, per non aver potuto disporre di Leao, per aver perso Bennacer, cioè la qualità del centrocampo. Per aver evidenziato, come tutti riconoscono, la grave lacuna legata ad una rosa scarsa di alternative ai titolari. Il Milan ha dato tutto e, se nella prossima stagione, parteciperà ancora alla Champions League, vedremo giocatori ancora più forti, arricchiti da questa edizione. A patto ovviamente che si tenga conto della esperienza della scorsa estate. Mi fermo qui perché non è tempo di prematuri bilanci. Questi ultimi due anni, ricchi di soddisfazioni e vittorie, sono anzi devono essere, solo un grande punto di partenza, per cercare di conquistare la seconda stella e, impresa ancora più complicata, migliorare il cammino in Champions League. Lo meritano i giocatori che, ripeto, hanno dato tutto e ancor di più. Lo meritano i tifosi, che sono stati la bellissima colonna sonora di questi mesi. Chiudo con un “Bravo Milan!”. Finiamo bene il campionato e “Buon Futuro” perché’ il bello è già venuto, ma il bellissimo deve ancora arrivare. FORZA MILAN. SEMPRE!!