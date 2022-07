Che Adli! Telenovela De Ketelaere. Cardinale, chi l'ha visto?!

MilanNews.it

La sconfitta di ieri in amichevole non va considerata più di tanto nel risultato: la squadra era chiaramente imballata e l'obiettivo era mettere minuti nelle gambe. Oltretutto, il passivo è arrivato nel primo tempo, quando in campo c'erano davvero pochissimi titolari.

Da gare come questa, però, è lecito trarre indicazioni, soprattutto sui singoli.

Tra gli appunti sparsi finisce una buona prova di Ballo-Tourè, un Kalulu già in forma campionato e soprattutto una mezz'ora molto incoraggiante del pittore Adli. Vero che sul nuovo c'è sempre più curiosità e forse anche trasporto, ma il francese sembra un giocatore davvero interessante. Ecco, il 'duello' con Brahim Diaz è stato vinto dal nuovo arrivato: lo spagnolo sembra, fin qui, ancora in cerca di identità, purtroppo. Notiamo poi, in generale, ancora scarsa produzione offensiva sulla fascia destra (gol di Krunic a parte), con la sensazione, netta, che lì il Milan avrebbe davvero bisogno di un upgrade rispetto a Messias e Saelemaekers.

Capitolo mercato. Potrebbe essere quasi un copia e incolla dei precedenti editoriali, se non fosse che sono passate altre settimane e nel frattempo nulla è successo, se non che l'attesa sia diventata ancor più snervante. Tra venti giorni inizia il campionato: la squadra attuale è valida, ha lo scudetto sul petto, ma necessita di innesti importanti, considerato anche quello che hanno fatto le rivali sul mercato, fin qui.

La speranza è che per De Ketelaere oggi arrivi la fumata bianca tanto attesa: non portarlo a Milanello sarebbe un gran peccato, per noi, per lui, per il Milan. Per come il Club ci ha puntato, per le energie investite, per i piani che altrimenti andrebbero rivisti: perderlo significherebbe aver buttato altre settimane, cosa questa che può anche essere messa in preventivo nel calciomercato, ma che farebbe male. Il belga non è paragonabile ai vari Vlasic, Faivre e compagnia: è chiara ed evidente la differente passione di Maldini e Massara per questo giocatore. Sarebbe bello pensare a uno sforzo in più della Proprietà per chiudere l'operazione ma, ormai lo abbiamo capito, questa è utopia. Quasi surreale, invece, è la totale assenza pubblica dal mondo Milan di Gerry Cardinale: sono trascorsi quasi due mesi dalla 'presentazione' in via Aldo Rossi, un mese e mezzo invece dall'ultima dichiarazione 'rossonera'. Ora tutto tace e sicuramente non entusiasma il popolo milanista, anzi.