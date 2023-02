Derby della paura o derby dell'orgoglio. Problema da risolvere una volta per tutte. Il tema Leao e il saper vendere.

MilanNews.it

Da tempo non si arrivava a un derby con così tanta paura generale che finisca male. Lo dice purtroppo il percorso del Milan nel 2023: è passato addirittura un mesetto dall'ultima vittoria, quella del 4 gennaio a Salerno. Dopo solo tanta delusione, un crescendo di delusione.

Ci si può aggrappare alla speranza che in settimana il gruppo abbia fatto quadrato e che un atteggiamento tattico più prudente possa portare a una reazione. L'ultimo derby perso in Supercoppa e certe dichiarazioni post partita dall'altra parte del Naviglio, si spera possano scatenare un terremoto di motivazioni, rispetto all'encefalogramma piatto dell'ultimo periodo.

Va detto che da una parte ci sarà una squadra che sembra stare molto bene e che avrà tutti gli effettivi a disposizione, dall'altra una che oltre al morale a terra dovrà fare i conti con una serie di assenze pesantissime: Maignan, Tomori e Bennacer su tutti. Anche nel 2022 quando la squadra girava, la presenza in campo dell'algerino è sempre stata determinante (è stato anche tra gli ultimi ad arrendersi in campo pure nelle recenti partite negative). Il problema degli infortuni resta purtroppo irrisolto e continua da anni a togliere giocatori: se la soluzione non è ancora stata trovata, servono riflessioni profonde e qualcosa andrà cambiato. Non si può andare avanti così.

Quindi stasera sarà un disastro annunciato? No, speriamo tanto di no. Dipende dal Milan, che se torna a fare il Milan può battere chiunque, anche con le assenze. Ecco, la speranza è che possa essere il derby della rinascita: in questo senso, può rappresentare una grande occasione per uscire dalla crisi.

In settimana a livello mediatico ha tenuto banco il tema rinnovo Leao, tra indiscrezioni, repliche, contro repliche e accuse.

"Rafa vuole restare al Milan" è stato il messaggio finale del suo entourage. E allora perchè non è ancora arrivata la firma? Sappiamo che le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, senza i fatti.

E' doveroso provare a stringere il cerchio, altrimenti si dovrà pensare a una cessione.

In generale, serve anche svoltare sul tema delle uscite: bisogna saper vendere, cosa questa che non rappresenta esattamente una virtù della dirigenza (lo dicono i fatti). Vendere scongiura il pericolo di perdere a zero. Vendere significa recuperare risorse da investire. Che sia il giocatore più 'piccolo' o se serve il big. Il player trading può essere un'opportunità per migliorare la squadra, il caso del Napoli insegna.