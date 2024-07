Ecco chi è mister X. Ibra ci mette la faccia e promette la punta a breve. Due tagli a Milanello. Peccato per Zirkzee

E’ stato un raduno con pochissima affluenza, come raramente si è visto a Milanello negli ultimi anni. L’assenza degli ultras è stata significativa e si è sentita. Un raduno in tono minore, in linea con la campagna acquisti fino ad oggi del Milan. Zero acquisti e un’attesa febbrile da parte della piazza per il nuovo centravanti. Purtroppo per il Milan è sfumato Zirkzee, il club ha ritenuto di non dover spendere 15 milioni di commissioni ma è un vero peccato aver lavorato per 7 mesi su un’operazione che poi non si è chiusa. Anche perché Zirkzee è sempre stato il primo obiettivo e la dirigenza aveva trovato anche l’accordo col giocatore, per poi fermarsi davanti all’ostacolo delle commissioni.

Il piano di riserva è Alvaro Morata, è lui mister X. Il Milan è aggrappato al Si del giocatore spagnolo e spera che possa arrivare prima possibile. Ibrahimovic ha contatti continui con l’attaccante dell’Atletico ed è fiducioso che possa accettare. Il Milan in questo momento spera che Morata possa sbarcare alla corte di Fonseca perché se non fosse così dovrebbe rimettersi alla ricerca di un’altra punta.

Ibrahimovic ieri in conferenza ci ha messo la faccia e ha fatto una promessa: “Gli investimenti ci saranno e la punta arriverà a breve”. Parole esplicite, e non pensiamo che uno come Zlatan possa dire bugie alla propria tifoseria. Quindi c’è da stringere ancora un po' i denti e attendere qualche altro giorno. D’altronde tutti speravano in un mese di giugno diverso, più scoppiettante, ma così non è stato e qualche errore di valutazione è stato fatto.

A Milanello, come dicevamo, il raduno è passato senza grossi sussulti e con poco entusiasmo. E’ lo specchio del momento. Fonseca da quel che abbiamo visto sembra una brava persona, ha i modi giusti, ma sarà il campo il giudice sovrano, sarà li che dovrà fare la differenza. Ha promesso di voler vincere, staremo a vedere. Per farlo avrà sicuramente bisogno di rinforzi.

Ieri tra i vari convocati non c’erano in campo né Ballo-Tourè né Divock Origi. L’ex Liverpool è il “taglio” più clamoroso. Addirittura non si è allenato nemmeno con la prima squadra ma direttamente con il gruppo Under23 insieme ai giovani. Non lo scopriamo oggi che Origi è uno dei sicuri partenti, ma stupisce come un giocatore che guadagna 4 milioni di euro netti all’anno cominci la preparazione addirittura con Milan Futuro. Messaggio forte al 29enne belga, ora tocca trovare squadra.