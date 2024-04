Ecco il preferito per l’attacco. Giovane bravissimo, firma imminente. L’altro invece… Milan, i tre obiettivi entro la fine

Il Milan sta viaggiando a ritmi elevatissimi in questo 2024, secondo solo all’Inter. I rossoneri hanno il grosso rammarico di aver perso punti contro Salernitana, Udinese, Lecce ma anche a Napoli dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0, altrimenti il finale di stagione sarebbe stato sicuramente più avvincente per la lotta al primo posto. Ma ormai la stagione è andata, quindi da qui alla fine dell’anno ci sono tre obiettivi per i rossoneri. Chiudere al secondo posto in classifica, non perdere il derby, e vincere l’Europa League. Il Milan delle ultime settimane è molto più competitivo e spera di poter arrivare a questi tre obiettivi.

Sul mercato invece presto arriverà la firma di Kevin Zeroli fino al 2028. Un rinnovo importante perché si tratta di un centrocampista di grande qualità, che può crescere ancora molto. Un giovane interessantissimo che in futuro potrebbe anche essere un tassello per la prima squadra. Per quanto riguarda Francesco Camarda, ribadiamo la posizione di questi giorni. Il Milan sta dialogando con gli agenti per trovare la strada del rinnovo e se ne riparlerà a maggio. L’entourage di Camarda vuole capire il progetto del Milan, ma si dovrà discutere anche dell’ingaggio e le richieste potrebbero non essere basse. La speranza è che si trovi un accordo perché Camarda è il futuro del Milan.

Sarà l’annata dell’attaccante. Il Milan è consapevole di dover investire cifre considerevoli per la punta. Il preferito di tutti e Joshua Zirkzee del Bologna, un nome che mette tutti d’accordo. L’olandese è il preferito della dirigenza ma anche della piazza, come dimostra un recente sondaggio su Milannews.it in cui i tifosi hanno scelto il numero nove dei rossoblù. Classe ed eleganza, movimenti da futuro campione. Certo che il Milan non potrà fermarsi solo al nome di Zirkzee, perché se non dovesse andare in porto l’operazione (specialmente per i costi e per la concorrenza) i rossoneri dovranno avere altri nomi sul taccuino. In verità sono una decina gli attaccanti che interessano. Da Sesko del Lipsia a Gyokeres dello Sporting Lisbona, passando per David del Lille e Guirassy dello Stoccarda. Ci sono anche interessamenti per altri profili ancora non usciti.

Naturalmente parliamo di giocatori diversi tra loro, attaccanti differenti per caratteristiche tecniche ma pure sotto l’aspetto economico. E’ normale avere un piano A, B, C e così via. Il mercato dipende da tanti fattori. Le richieste economiche sul cartellino, l’ingaggio, le commissioni, la concorrenza, ma pure quanta voglia c’è in un giocatore di sposare il progetto Milan. La dirigenza però sta lavorando orami da diverse settimane sulla punta, la scelta non si può sbagliare soprattutto dopo l’addio di un professionista esemplare come Giroud che da tre anni è stato il punto di riferimento in attacco.