Gimenez e il vice Fofana per non sprecare un altro mercato. In molti si giocano la permanenza al Milan

A poco meno di una settimana dalla fine del mercato, l’unico acquisto arrivato al Milan è Kyle Walker. Grande esterno, rinforzo importante soprattutto in termini di esperienza e leadership, ma sicuramente non una priorità per la squadra di Sergio Conceição. Il concetto espresso da Ibra è condivisibile: “Era una occasione che non potevamo farci sfuggire, meglio averlo che non averlo”. E siamo tutti d’accordo. Ma forse bisognava iniziare da ciò che serviva alla squadra, andare in ordine d’importanza, per poi chiudere con la ciliegina Walker. Invece a poche ore dalla chiusura del mercato (il 3 febbraio a mezzanotte) il Milan ha ufficializzato solamente l’inglese.

Cosa manca? Ribadiamo da almeno 2 mesi, quindi con largo anticipo rispetto all’apertura della sessione di gennaio, che al Diavolo serve una punta e un vice Fofana. Per ora non è arrivato nessuno, e quindi aspetteremo le prossime ore per capire se la dirigenza riuscirà a chiudere per Santiago Gimenez, sarebbe il grande colpo del mercato italiano, ma siamo anche a conoscenza della resistenza del Feyenoord. Il Diavolo deve alzare l’offerta di molto per convincerli, non ci sono molte altre alternative.

Quindi torniamo allo stesso concetto. Se il Milan chiude per due giocatori nelle prossime ore avrà dimostrato di voler realmente migliorare le cose, al contrario se non arriva nessuno significa aver sprecato un’altra sessione di mercato, senza migliorare la rosa. E sarebbe un peccato mortale non rinforzare questa squadra, in una stagione difficile dove in campionato si rischia di non entrare nelle prime 4 posizioni (o cinque, dipende dai risultati delle italiane in Europa).

Osservando Milan-Parma (ma il discorso si può allargare anche alle partite contro Como e Cagliari) si può notare come il Milan col mister allenatore abbia dimostrato più o meno le stesse problematiche di prima. Cambiano gli allenatori ma la squadra dimostra sempre gli stessi cali di tensione, di approcci sbagliati alle partite e di quella poca cattiveria agonistica che Conceição ha fatto emergere dopo neppure dieci giorni dal suo mandato. La squadra ha proprio limiti congeniti, che difficilmente saranno risolvibili perché si tratta di caratteristiche insite ad alcuni giocatori. La sensazione è che diversi elementi della rosa si giocheranno la permanenza al Milan entro la fine della stagione. E non solo, anche alcuni dirigenti sono sotto osservazione, d’altronde se i risultati non arrivano è giusto cambiare. La regola vale per tutti.