Il Milan e la trattativa per Kessie. I giorni di Giroud, ma c’è Jovic pronto. Piace il talento del Santos. Ok per Tonali e Diaz

Il Milan non ha nessuna intenzione di perdere Franck Kessie. Al di là delle voci emerse in questi giorni, il centrocampista ivoriano è un pilastro della squadra e c’è ampia disponibilità da parte di tutte le componenti del club a trattare con il suo agente per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Kessie viene ritenuto un elemento d’importanza assoluta sia per l’area tecnica che per il fondo Elliott. Nei prossimi giorni è possibile che ci sia un incontro per alzare la proposta economica e avvicinarsi alle richieste di sei milioni formulate qualche tempo fa dall’agente di Kessie. Ampia disponibilità a trattare, il rinnovo dell’ivoriano resta una priorità del club.

Il prolungamento di Franck è diverso rispetto a quello di Calhanoglu e Donnarumma, sono dinamiche differenti. Gigio ha sempre preteso tanto, non scendendo mai sotto la richiesta dei dieci milioni, così il Milan si era cautelato per tempo con Maignan. Per Calhanoglu è stata decisivo il problema di Eriksen, altrimenti il giocatore non avrebbe avuto altre offerte e probabilmente alla lunga avrebbe accettato di prolungare con i rossoneri. Le cifre richieste dal turco non erano ritenute adatte al suo valore tecnico, mentre per Kessie tutte le componenti societarie sono convinte che meriti un sostanzioso aumento d’ingaggio rispetto ai 2,2 milioni che percepisce attualmente. La priorità è rinnovarlo.

Saranno giorni caldi anche sul fronte Olivier Giroud, dopo l’uscita di scena della nazionale francese dall’Europeo. La punta francese ha già l’accordo con il Milan sulla base di un biennale a 3,5 milioni di euro. Tutto fatto da settimane. Cosa manca? Che Giroud si liberi gratuitamente dal Chelsea. Senza gli impegni con la nazionale francese Giroud può forzare la mano con i Blues e liberarsi a zero. Il Milan attende ma si muove sotto traccia per Luka Jovic del Real Madrid, prima alternativa ma solamente in prestito. Dialoghi continui con le merengues anche per Ceballos, Odriozola e Brahim Diaz. Per quest’ultimo c’è già l’accordo con il Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto, e va solo ratificato.

Stesso discorso per Sandro Tonali, la cui operazione con il Brescia è arrivata alle battute finali. Lo sconto totale è di circa quindici milioni rispetto ai 35 pattuiti l’estate scorsa, ovviamente con l’introduzione di bonus e contropartite tecniche (si sta provando ad inserire anche Colombo oltre ad Olzer).

Al Milan piace molto il talento brasiliano Kaio Jorge. Arrivano conferme sul gradimento dei rossoneri per il 19enne del Santos, punta che la dirigenza avrebbe messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo oltre a Ibra e Giroud (o eventualmente Jovic in prestito). Ma c’è la concorrenza del Napoli e il problema delle commissioni ai manager del giovane brasiliano.