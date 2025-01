L'anticipo di Filippo Galli - La prova Cagliari e un gioco da ritrovare. Quali piani per Pavlovic?

Quello di stasera, contro il Cagliari, non può certo essere definito un big match: eppure sarà una prova decisiva per capire se davvero a Riyad sia nato un nuovo Milan.

Il Cagliari, vittorioso sul campo del Monza (e protagonista di un 3-3 nella gara di andata, una delle partite più sconcertanti della gestione Fonseca), ha recentemente raggiunto una salvezza virtuale che ha dato alle speranze dei ragazzi guidati da Davide Nicola nuove energie che butteranno sul prato di San Siro per provare a portare via punti.

Conceicao, da parte sua, ha avuto qualche altro giorno per continuare l’opera, che aveva iniziato sin dal primo istante della sua nomina, di depurazione dalle tossine dello smarrimento e delle incertezze che avevano pervaso Milanello da un po’ di tempo a questa parte. Il nuovo mister si è dimostrato un grande motivatore, trovando, evidentemente, le leve su cui agire. Leve differenti per ciascun giocatore: per chi giocava e non era performante, per chi era stato messo da parte, per chi era in discussione.

A questo proposito, al di là delle intenzioni della società rispetto al mercato invernale, in pieno svolgimento, mi piacerebbe conoscere quali siano le idee su Pavlović, acquisto importante dello scorso luglio, costato 20 milioni più bonus, partito titolare e poi messo da parte dalla gestione tecnica precedente e non ancora apparso nei radar di quella attuale.

Tornando alla gara Cagliari, sappiamo quanto la vittoria e i tre punti siano l’unico esito che potrà soddisfarci, se davvero – come enunciato da più parti nel dopo-derby – vogliamo rientrare in gioco per i prestigiosi (e preziosi) piazzamenti Champions. Detto ciò, sarà altrettanto importante la qualità della prestazione: perché da essa potremo capire se questo Milan ha trovato la chiave di volta per fare sue quel tipo di partite che il Milan ha dimostrato di soffrire in modo particolare, cioè quelle in cui gli avversari restano chiusi nel loro terzo difensivo di campo, come presumibilmente farà il Cagliari.

Solo allora, solo quando si sarà trovata la chiave di un gioco non solo di transizione (quello che paradossalmente ti concedono le squadre più forti, attaccandoti e perciò liberando campo), potremo dire che il Milan, oltre ad essere rinato dal punto di vista emotivo, avrà ritrovato la strada maestra del gioco, l’unica, a mio giudizio, che possa portare al successo nel medio e lungo termine.

