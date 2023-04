Le scelte di Pioli. Giuste. Così disse Adriano Galliani. Quel foglietto a Ferrara e la mia firma! Dedicato agli incontentabili

MilanNews.it

Ullalla’, che nervosismo ho visto serpeggiare nell’animo di molti tifosi del Milan, dopo il pareggio contro l’Empoli. Anch’io non ero certo contento del risultato. È stato frustrante urlare di gioia al gol di Giroud, cantando a squarciagola: ”Come è bello far gol da Trieste in giù, come bello se a segnare è Olivier Giroud. Come è bello far i gol da Trieste in giù, l’importante che a segnare sia Olivier Giroud”. Avevo appena finito di imitare l’indimenticabile Raffaella Carrà, quando mi è sembrato di tornare indietro di qualche anno. Sì, ai tempi dell'“Ice Bucket Challenge". Ricordate i video con personaggi famosi e meno famosi che o si gettavano acqua ghiacciata in testa oppure venivano investiti da secchi di acqua gelata? La stessa sensazione provata dopo che un crudele vicino di posto mi ha mormorato, con voce tremebonda: "Lo annullano per fallo di… braccio!”. Sembra una maledizione. Il Milan non riesce a staccarsi dal gruppo delle avversarie che lottano per un posto nella prossima Champions League.

Nelle ore successive al deludente pareggio non sono mancate aspre critiche a Stefano Pioli, colpevole di non aver schierato Giroud e Leao, o peggio di aver messo in squadra, dal primo minuto, Rebic e Origi. Il tecnico rossonero invece ha semplicemente continuato a seguire la tradizione rossonera. Quella filosofia, nata ai tempi di Andrea Rizzoli, vecchia dunque di quasi settanta anni, che impone di dare sempre priorità alle coppe europee rispetto al campionato. Ma, care amiche e cari amici, pensate se come è capitato al Napoli, il Milan avesse perso la punta titolare per un infortunio, solo per la disperata caccia di un posto per la prossima Champions League. Invece i rossoneri non stanno partecipando, ma possono essere protagonisti già di QUESTA edizione, con la possibilità concreta di arrivare alla finale di QUESTA stagione. Tornare ad ammirare il Topkapi, il prossimo 10 e 11 giugno, non è certo facile, né agevole. Ma, come per Napoli, Inter e Benfica, la Road to Istanbul non è tremenda dopo il sorteggio che ha visto le corazzate inglesi, tedesche e spagnole dall’altra parte del tabellone.