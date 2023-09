Lezione tattica a Pioli. Anche stavolta non ci ha capito nulla

Senza troppi giri di parole, è stata un'umiliazione terribile, dolorosissima, insopportabile.

L'ennesimo ko contro i cugini dà un senso di impotenza che parlando di Milan mai dovrebbe esistere. Si possono perdere i derby, ma non così, e ora sono davvero troppi.



0-3 in Supercoppa, 1-0 in campionato, 0-2 e 1-0 in Champions e il 5-1 di ieri. 5 sconfitte di fila, 12 gol subiti e solo uno realizzato. Un divario che non può esistere e che non rappresenta la vera differenza tra le due squadre. Il tutto dopo un mercato importante, che ha cercato anche di cancellare alcuni limiti strutturali che si erano palesati la scorsa stagione. Ecco perchè è giusto che sul banco degli imputati, oggi più che mai, ci finisca Pioli. Quella di Inzaghi è stata una lezione tattica a tratti imbarazzante. Se dopo 4 derby persi non riesci a prendere le misure, allora c'è un problema serio. E sentire dal tecnico "Mi tengo i primi 70 minuti" è segnale di sottovalutazione preoccupante di una gara in cui la sua squadra è stata travolta.

Uscita infelice, così come "Nei primi 4 minuti abbiamo tenuto palla soltanto noi", già diventata un meme.

Così come la lezione o incontro tattico organizzato la scorsa settimana con un gruppo di giornalisti, che oggi sembra un clamoroso autogol, visto che ha perso la gara prima di tutto sul piano tattico. Se hai fuori Tomori e Kalulu e non cambi modo di difenderti con Kjaer e Thiaw, lasciando spesso quest'ultimo in campo aperto nell'uno contro uno con Thuram, allora dimostri poca umiltà. Così come l'idea di svuotare le fasce con Calabria a centrocampo e lasciare dietro le praterie a una squadra che su quel campo ci sguazza.



Un derby perso così non si può liquidare come un semplice incidente di percorso. E se non si vuole chiedere scusa ai tifosi perché non si è deciso di perdere apposta (ci mancherebbe altro), un po' più di autocritica e di coscienza della gravità del risultato, sarebbero quanto meno doverose. L'Inter, lo ricordiamo, ha fatto più fatica a battere il Cagliari.