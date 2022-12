Maignan e Origi. Uno stop che non ci voleva. Già al lavoro per un portiere, ma il mio sogno per l’attacco del Milan è il nuovo Kolo Mouani. Andate a vedere un suo gol contro il Lyon. Capolavoro!

MilanNews.it

Un mercoledì non da leoni, ma da infortunati. Le prossime ore saranno probabilmente quelle degli esami strumentali per Mike Maignan , al quarto stop in tre mesi, e per Divock Origi , l’immagine del quale apparsa su qualche sito, con la gamba con una fascia all’altezza del flessore , ha ancor più preoccupato i tifosi del Milan. Partire già ad handicap, senza due giocatori fondamentali in un gennaio ricco di impegni a livello di quantità e di qualità degli avversari, preoccupa il popolo rossonero , che ,dopo le diagnosi, attende quali saranno le decisioni della società nel mercato di gennaio. Non era previsto nessun rinforzo, salvo emergenze improvvise e deleterie. Dopo le valutazioni mediche ,dunque , i dirigenti rossoneri forse intensificheranno i contatti con l’Atalanta per capire le possibilità dell’acquisto del portiere Marco Sportiello, già un obbiettivo del Milan ma a giugno, alla scadenza del suo contratto . Non era certo previsto invece l’arrivo di un attaccante centrale .Ora forse sarebbe importante riflettere sulla opportunità di un rafforzamento anche in quel ruolo. Personalmente mi vengono ancora gli incubi nel ricordo di quel lontano Milan-Manchester del 18 marzo 2021 . Stefano Pioli schiera questo attacco da brividi , a causa di una totale emergenza nel reaprto offensivo : Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic e punta centrale ,come falso centravanti , Castillejo. Il tecnico milanista potrebbe optare, come soluzione nel debutto del 2023, a Salerno, per CDK come attaccante centrale, ruolo già occupato, con successo, in molte occasioni, dal talento belga nel Bruges. L’alternativa potrebbe essere il solito Rebic, a patto che migliori , e di molto, la sua condizione fisica ,probabilmente inficiata dai pesanti carichi imposti dall’allenatore milanista . Difficilmente , anzi sembra quasi impossibile, vedere Giroud ,tornato solo qualche giorno prima dagli impegni mondiali , già pronto dal primo minuto all’Arechi. Oggi la rosa può contare ,al centro dell’attacco, proprio sul francese ,che però non deve più essere costretto agli straordinari come nei mesi di settembre e ottobre. Su Origi , fermo per un problema muscolare che lo terrà fermo per qualche settimana, ma soprattutto già colpito da improvvisi guai fisici. Su Ibrahimovic, speriamo pronto presto ma certamente non prima della fine di gennaio. Non dimentichiamo certo il giovane Marco Lazetic, ma mi sembra presto affidargli il pesante compito di guidare l’attacco milanista. Oltre ,come detto, le soluzioni CDK e Rebic. Dopo queste riflessioni legate a troppe variabili, allora quale la soluzione? Beh, i plenipotenziari del mercato valuteranno a fondo la tematiche legate alla punta centrale . Sarebbe necessario forse esaminare presto qualche opportunità legata al mercato di gennaio 2023. L’ideale sarebbe magari un rinforzo italiano ,anche disponibile per la lista Uefa ,in vista degli impegni di Champions League. Segnalo però un nome straniero , apparso per primo sul mio canale youtube giovedì scorso. Potrebbe essere lui il nuovo Kolo Mouani . E’ francese, nato il 2 gennaio 2003 e appartiene alla scuderia di Jorge Mendes. Si chiama ELYE WAHI , gioca nel Montpellier,in Ligue 1. Ha disputato da titolare , ATTENZIONE, ATTENZIONE AI NUMERI, 14 partite e ha realizzato 6 reti. Ha una media generale di un gol ogni 177 minuti. E’ il terzo giocatore più giovane a segnare dieci gol in Ligue 1. Davanti a Wahi, solo Mbappè e Dembele, dietro di lui un certo Thierry Henry. Il costo si aggira intorno ai 15/ 18 milioni. Ho visto la partita del 24 ottobre contro il Lyon e ha segnato un gol bellissimo ,grazie a una splendida rovesciata, facendomi sobbalzare sul divano. Un capolavoro . Andate a vederla . Avevo segnalato Jens Antiste del Toulouse ,oggi allo Spezia e Kolo Mouani ,giocatore del Nantes, oggi nell’Eintracht Frankfurt e protagonista nella Nazionale francese, quando ,nell’ estate 2021, si erano affrontati nel barrage tra la terza della Ligue 2 e la terzultima della Ligue 1. Mi auguro di avere lo stesso fiuto per Wahi . Sarebbe stato un grande colpo stile Elliott, ma che risponderebbe anche alla filosofia di Res Bird. Bravo , giovane e ricco di prospettive. Un tipo da nuovo Milan !