Meno 5 alla prima scadenza. Habemus Reijnders, avanti il prossimo. Caso Lukaku, ma come?!

MilanNews.it

Meno 5 alla partenza della squadra per gli Stati Uniti, prevista per giovedì: scadenza non definitiva per il calciomercato, ovviamente, ma data cerchiata sul rosso da Stefano Pioli. Il tecnico non ha nascosto nella conferenza stampa di inaugurazione dei lavori, di aspettarsi dei movimenti prima del 21 luglio. Questo è l'obiettivo della squadra mercato, già in parte raggiunto. E' chiaro che, mal che vada, un nuovo acquisto potrebbe raggiungere i compagni anche successivamente, direttamente negli States: ma sarebbe meglio non perdere tempo prezioso, anche perchè si entrerà in una nuova fase della preparazione estiva, quella delle amichevoli, ma soprattutto delle lezioni tattiche più approfondite. La priorità portava al centrocampo e a Reijnders, protagonista di una vera e propria telenovela di mercato che fortunatamente è finita bene. Grandissima curiosità su quella che sarà la resa dell'olandese: giocatore intrigante, che nel nuovo Milan avrà un ruolo importantissimo.

Ora servirà accelerare anche sulle altre trattative, per gli altri ruoli. La sensazione è che ci sarà un vero e proprio effetto domino, considerate delle variabili fondamentali come budget e status da comunitario o meno, che definiranno poi lo schema mercato finale.

Dopo aver sistemato il centrocampo, in attesa che venga migliorato da un terzo acquisto, adesso Furlani e Moncada si concentreranno sull'attacco: esterno di destra e numero 9. Nei prossimi giorni si prenderà una decisione su Chukweze, da cui dipenderà anche nome e valore del centravanti.

In tutto questo c'è un passaggio fondamentale: cedere, possibilmente anche bene. E' una rosa numerosa, con troppi giocatori in esubero ancora da piazzare. Serve il pugno duro con le uscite, serve determinazione con chi non se ne vuole andare e anche coi loro agenti. Insomma c'è davvero tanto da fare.

Infine, merita un approfondimento il clamoroso caso Lukaku. Oggi capiamo che quando Furlani aveva preso informazioni, non lo aveva fatto per un colpo di testa. Il "grande interista" belga si sarebbe trasferito senza problemi anche al Milan. Dopodichè le richieste economiche hanno impedito di portare avanti l'affare. Per l'Inter è una caporetto senza precedenti: una figuraccia incredibile, cosa nemmeno lontanamente paragonabile alla vicenda Thuram. Nel calciomercato mai dare nulla per scontato, vedi Dybala e Bremer lo scorso anno. Chissà se questa volta si apriranno processi anche dalle loro parti: forse no, perchè nel frattempo Lukaku è già diventato il brutto cattivone. Eppure ce lo avevano descritto come ragazzo puro quando ci fu il litigio con Ibra. Eppure ci dicevano che era un grande interista e che mai avrebbe tradito il "suo" popolo. Eppure Marotta non sbaglia mai. Signori, la ruota gira...