Milan: c'è un'urgenza. Fofana: la strategia. Fonseca e le sessioni stremanti. Che bravi questi giovani

Una decina di giorni e poi sarà campionato. L’estate rossonera è passata con enorme lentezza, anche per un mercato che ha regalato pochi sussulti, ma a breve si comincia a fare sul serio con il primo match della stagione contro il Torino. A questo punto del mercato ci saremmo aspettati un Milan con due acquisti nei ruoli più urgenti da coprire. L’attaccante è arrivato, manca il mediano. Ed è un rinforzo che non può essere minimamente sottovalutato, perché l’anno scorso ha insegnato che l’equilibrio della squadra vale più di tutto.

In verità nella scaletta ideale del Milan l’acquisto del centrocampista era prioritario, doveva essere al primo posto, ma qualcosa è andato storto. La trattativa con il Monaco per Fofana si è dimostrata più complicata del previsto, ora sono giorni decisivi. Bisogna scegliere se rischiare e proseguire ad oltranza nella trattativa con il club francese, oppure rompere gli indugi e cambiare obiettivo, passare ad un altro profilo. Fofana ha già un accordo con i rossoneri, ma è da oltre un mese che si tratta col Monaco senza trovare l’accordo. La dirigenza per provare a prenderlo dovrà alzare sui 20 milioni più bonus, e sperare che il Monaco possa accettare. Sicuramente Furlani e Moncada non spenderanno 35 milioni per un giocatore che va in scadenza tra meno di un anno.

La sensazione è che la strategia del Milan sia quella di attendere la parte finale del mercato per avere l'OK del Monaco a cifre più basse. Come ha fatto capire più volte Furlani, i rossoneri stanno lavorando su Fofana con fiducia, consapevoli che ci sono ancora 25 giorni a disposizione per chiudere positivamente l'operazione. "Senza ansia, c'è tempo", aveva detto il Ceo milanista.

Il piano B si chiama Emmanuel Konè, già qualche anno fa nel mirino del Milan quando in dirigenza c’erano Maldini e Massara. Il centrocampista, ai tempi al Tolosa, preferì passare al Borussia Mönchengladbach per proseguire nel processo di crescita. Ora che si è presentata l’occasione del Milan non ci ha pensato due volte a dare l’ok. Konè però ha caratteristiche diverse da Fofana. A questa squadra servirebbe più il mediano francese del Monaco.

In chiusura invece l’affare Emerson Royal con il Tottenham. Operazione da 15 milioni di euro più bonus.

Spazio anche al campo e non solo al mercato. Dagli Usa arrivano feedback positivi sugli allenamenti di Paulo Fonseca. Esercitazioni massacranti, un lavoro intenso per mettere benzina nelle gambe. Allenamenti duri, sfiancanti, diversi rispetto agli ultimi anni anche nelle metodologie. Era necessario cambiare tipologia di preparazione per dare una svolta dopo l’era Pioli. Fonseca ha lavorato soprattutto sul pressing, sul recupero del pallone e sul possesso palla nello stretto. L’idea è avere una squadra quotata all’attacco, ma con estrema attenzione alla fase difensiva. E per questo serviva prendere subito il mediano.

Le amichevoli estive hanno dimostrato che il Milan sta lavorando bene con i giovani, soprattutto giovani italiani. Su Camarda e Zeroli abbiamo già speso parole importanti, ci sono i fatti che dimostrano come il club stia lavorando bene con loro. Ma le sorprese, in positivo, sono Liberali e Torriani. Giovani e forti, il futuro del Milan. Ora bisogna prendere le decisioni migliori per la loro crescita.