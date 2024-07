Milan, colpi in canna. Cambia il destino. Fofana: nuova proposta in arrivo. Pavlovic è ciò che serviva: che numeri

Le amichevoli estive servono a provare nuovi schemi, a lavorare su nuovi principi di gioco ma anche a testare alcuni giocatori. Il caso principale al Milan riguarda Alexis Saelemaekers, passato da sicuro partente a uno dei giocatori più apprezzati da Paulo Fonseca in questa estate. Il belga ha convinto così tanto il tecnico da portalo ad esporsi pubblicamente. Ora sarà difficile per la dirigenza cederlo dopo aver ascoltato il parere del portoghese. Ma è giusto che sia così. Da un lato c’è un giocatore che si è sempre impegnato con il Diavolo, partito solo perché l’anno scorso non c’era più feeling con Pioli, dall’altro lato le richieste arrivate al club non sono mai state convincenti. Ma poi perché svendere i propri giocatori? Da altre parti girano cifre folli per giocatori che non hanno nemmeno la metà dell’esperienza di Saelemaekers. Lui ha fatto di tutto per convincere il nuovo mister a trattenerlo in rosa, vedremo quale sarà la decisione finale.

Per quanto riguarda il mercato sono in arrivo i colpi che il Milan ha in canna da diverse settimane. Pavlovic è arrivato a Milano ed è pronto a sostenere le visite mediche con i rossoneri, affare da 18 milioni più bonus. Il gigante serbo è ciò che serviva al Milan. Un giocatore cattivo, calcisticamente parlando, forte fisicamente e soprattutto con dei numeri interessanti. Tra i difensori che nel 2023/24 hanno giocato nella Bundesliga austriaca, Pavlović è stato il 1° per duelli vinti (298), contrasti effettuati (80), passaggi riusciti (1948) e gol di testa segnati (tre), considerando tutte le competizioni.

In arrivo anche Emerson Royal dal Tottenham, mentre Fofana resta la prima scelta del Milan. Presto ci sarà una nuova proposta economica per convincere il Monaco a lasciarlo andare. Le altre destinazioni sono state tutte rifiutate dal giocatore. Fofana vuole andare al Milan e questo può fare la differenza, soprattutto perché tra sei mesi il francese può già accordarsi con il Diavolo per arrivare a zero a giugno prossimo. Occhio pure a Manu Konè, ci sono stati contatti con i suoi rappresentanti.

E’ viva pure la pista Samardzic ma va trovata l’intesa economica con l’Udinese. Occhio alle uscite perché Thiaw, Bennacer e Adli sono i maggiori indiziati a lasciare la squadra se dovessero arrivare proposte di un certo livello. Ufficialmente non c’è stata ancora l’offerta del Newcastle per il centrale tedesco ma l’interesse resta molto forte. Il Milan prenderà anche un altro portiere dopo l’infortunio serio di Sportiello prima dell’amichevole contro il City.

I tempi di rientro per Florenzi saranno molto lunghi, un grosso in bocca al lupo all’esterno romano che presto si sottoporrà ad intervento chirurgico per riparare il danno al crociato e al menisco.