Milan, colpo eccezionale. E non è finita qui. La rivoluzione con i conti in ordine e l'obiettivo stadio

Un grande acquisto. Non ci sono altri modi per descrivere l’arrivo al Milan di Samuel Chukwueze. L’ala nigeriana, costata al club 20 milioni più 8 di bonus, andrà finalmente a migliorare un reparto che da anni era carente. Finalmente sull’esterno destro ci sarà un giocatore rapido, bravo nel dribbling e nel fornire palloni giocabili in area per gli attaccanti. Un upgrade che serviva per dare un volto diverso all’attacco rossonero. Con Leao a sinistra e Chukwueze a destra la musica è totalmente cambiata, mentre al centro dell’area Giroud e Okafor si alterneranno per raccogliere gli assist delle due frecce.

Sta nascendo un Milan interessante, c’è tantissima curiosità di capire come mister Pioli riuscirà a sfruttare tutto il potenziale, ma la cosa certe è che non sarà più una squadra limitata a 13-14 giocatori (come l’anno passato), ora la rosa è più profonda e le alternative sono di livello. Sarà un Milan maggiormente quotato all’attacco, ma non dovrà mai mancare l’equilibrio tra reparti. La difesa va protetta nel modo giusto e vedremo come Reijnders e Loftus-Cheek lavoreranno in questa direzione.

Il Milan ha messo a segno 7 acquisti ma non è finita qui. Arriverà un altro centrocampista, molto probabilmente Musah del Valencia (va ancora trovato l’accordo), un terzino sinistro al posto di Ballo-Tourè, un centrale di difesa che prenderà l’eredità di Gabbia, ormai d’accordo con il Villarreal per il prestito secco. Attenzione anche all’arrivo di un altro attaccante. Lorenzo Colombo ha tante richieste e potrebbe andare a giocare in prestito. Con la sua partenza ci sarà l’arrivo di un altro giovane attaccante da inserire alle spalle di Okafor e Giroud. Con le valigie pronte anche Adli, Messias, Rebic e Origi. Il croato è in trattativa con il Besiktas, il francese invece aveva avuto sondaggi da parte del Lille.

E’ un Milan che ha speso già 100 milioni di euro, se conteggiamo tutti i bonus delle trattative che la dirigenza ha imbastito in questi giorni. Tutto è stato possibile grazie alla cessione di Sandro Tonali, un sacrificio che ha permesso alla squadra di rinnovarsi quasi totalmente. La cosa da sottolineare è che parliamo di un club con i conti a posto, senza debiti, addirittura con il bilancio che chiuderà in attivo dopo tanti anni. L’ultima volta era accaduto nel 2006. Un aspetto da molti sottovalutato, ma se i conti sono in ordine, nei prossimi anni il Milan proseguirà la crescita spendendo gradualmente sempre di più. E poi c’è l’affare stadio che finalmente sembra essere entrato nella fase calda. San Donato Milanese è il posto scelto dal club e nelle prossime settimane è prevista un’altra importante accelerazione. La costruzione del nuovo stadio sarà l’altro grande impulso per la crescita del Milan.