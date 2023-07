Milan, RedBird ti mette le ali. Altri 4/5 acquisti. In mezzo manca qualcosa

E' un calciomercato incredibilmente a tinte rossonere. Per la serie 'chi l'avrebbe mai detto'. Il Milan sta dominando l'estate a suon di operazioni: il che non significa, lo sappiamo, aver vinto lo scudetto. Anzi. Ma con tutto questo potenziale a disposizione, Pioli avrà tutto per poterci provare.

In via Aldo Rossi i soldi ricavati dalla cessione di Tonali sono finiti da tempo, ma gli investimenti non cessano. Forse davvero, dopo anni di sacrifici, il popolo milanista sta raccogliendo i frutti. Da questo punto di vista, altrove sono indietro e anche di parecchio.

E non è finita qui: dopo Musah arriveranno due terzini, un centrale, un numero 9 e forse anche un altro centrocampista.

A questo proposito, personalmente qualcosa non torna in mezzo al campo: con Reijnders e Loftus-Cheek che sono due mezzali, non sembra l'americano ormai ex Valencia l'uomo giusto per agire in mezzo. Potrebbe farlo, ma gli servirebbe tempo e la possibilità di sbagliare. Questo il Milan non può permetterselo: in quella parte di campo c'è bisogno di una certezza. Musah in un centrocampo a 3 è un'altra mezzala box to box. Ecco perchè forse manca il famoso play, il giocatore centrale che mantenga la posizione, con grande capacità di lettura dello sviluppo delle azioni avversarie e nelle marcature preventive. Uno alla Hijulmand del Lecce per intenderci, o alla Dominguez del Bologna. Staremo a vedere: ma da fuori sembra tanto l'innesto fondamentale per far girare tutta la squadra. Quindi una priorità e non un 'operazione secondaria.

Tra le altre note positive c'è sicuramente la partenza di Rebic, sperando sia l'apripista per altri rami secchi. Il croato è stata una grandissima delusione. Dopo i primi 2 anni positivi, il suo atteggiamento è cambiato parallelamente alla crescita di Leao.

A regime sarà importante avere solo giocatori coinvolti nel progetto e soprattutto veri professionisti. Perchè se, sulla stessa barca, qualcuno rema contro e non rema, diventa un peso per tutti e il risultato finale è negativo.

Se si riuscisse a fare lo stesso anche con altri, potrebbe concretizzarsi un tesoretto interessante per la parte finale del calciomercato.

L'argentino Veliz, possibile 'moncadata', sembra davvero interessante. La speranza è che possa arrivare in avanti qualcosa di importante: ce n'è bisogno, da troppi anni.

Infine guardiamo al calcio giocato: 5 gol subiti in 2 partite sono troppi. Dietro serve ritrovare la solidità e la concentrazione della parte finale del 2021/22, la stagione dello scudetto. Anche qui, con l'uscita di Gabbia, non sarebbe male arrivare a un giovane in grado piano piano di entrare nelle rotazioni.