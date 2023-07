Milan scatenato sul mercato: altre cinque operazioni in programma. Reijnders bel colpo. Musah, Danjuma, Taremi: il punto

Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato e sta viaggiando ad un ritmo spedito di un acquisto a settimana e con lo sbarco a Linate di Reijnders, sono già cinque i volti nuovi a Milanello. Inutile sottolineare come la chiave di tutto sia stata la cessione di Sandro Tonali, una vendita (dolorosa) che ha permesso al club di avere maggiore disponibilità economica e di poter concludere nell’arco di venti giorni tre giocatori a 20 milioni ciascuno. Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders i primi ad arrivare, per una spesa che supera i 60 milioni, ma ci saranno almeno altri 4-5 acquisti. Particolarmente felici a Milanello dell’arrivo di un centrocampista completo come Reijnders, che oltre a dettare i tempi sa anche segnare e fare assist. Contento anche lui, come ha detto chiaramente a MilanNews.it con un bel sorriso: “Sono molto felice. Per me è stata una decisione facile. Quanto ci ho messo a dire di sì? Dopo la prima chiamata”.

Il Milan sta lavorando su più tavoli, ha messo come priorità l’attaccante ma contemporaneamente prova a chiudere Musah col Valencia. Sono previste accelerazioni in queste ore per il 20enne statunitense ma con passaporto comunitario. Musah andrebbe a completare il reparto in mediana, che sarebbe composto da Krunic, Pobega, Reijnders, Loftus-Cheek e lo stesso giocatore del Valencia, in attesa del Bennacer che si rivedrà verso gennaio. Un centrocampo completamente rivoluzionato se pesiamo che nell’anno dello scudetto era composto da Tonali, Kessie e lo stesso Ismael.

Il Milan allo stesso tempo vuole definire prima possibile l’attaccante perché ci sono altre squadre che sono a caccia di una punta e si rischia di vedere tutti i nomi già piazzati altrove. Taremi del Porto è balzato in pole, superando anche Morata, Scamacca e Balogun (la cui richiesta è elevatissima da parte dell’Arsenal). Il Milan ha fatto una prima offerta per Taremi da 15 milioni ma è stata respinta. Servirà ritoccarla verso i 20 milioni. Taremi ha solo un anno di contratto ed è extracomunitario, se dovesse arrivare al Milan chiuderebbe definitivamente la possibilità Chukwueze. Il problema del nigeriano resta la valutazione altissima, da 35 milioni, che ne fa il Villarreal. Il Milan ha sondato anche Aubameyang del Chelsea ma le richieste d’ingaggio sono sempre state alte.

Sempre con il club spagnolo il Milan sta trattando Danjuma in prestito oneroso con diritto di riscatto e sta provando ad inserire una cifra non troppo alta. Il giocatore viene ritenuto un jolly della fase offensiva. Potrebbe essere visto come un’alternativa a Rebic, nel senso che andrebbe ad occupare il ruolo di esterno sinistro come vice Leao, e anche la punta come terzo attaccante. All’occorrenza anche l’esterno destro. Tuttavia sulla fascia di Messias e Saelemaekers verrà preso un altro giocatore per migliorare ancora la rosa.

In uscita oltre ai noti, ovvero Rebic, Origi, Ballo-Tourè e Messias, stanno arrivando proposte per De Ketelaere, qualcuna più convincente dell’altra. Il Psv si è iscritto alla corsa, ma fin qui solo interessamento e idea prestito. L’Aston Villa resta in scia. Con l’eventuale partenza del belga in questa sessione di mercato, il Milan potrebbe fare altre operazioni.