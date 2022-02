Milan, settimana decisiva. News Botman e Kessie. Bravo Leao, vuole restare

MilanNews.it

E’ cominciata una delle settimane più intense dell’intera stagione. Si parte stasera con la semifinale d’andata di Coppa Italia e tra cinque giorni la sfida al vertice con il Napoli. Dopo due pareggi di fila è calato il solito velo di pessimismo sui rossoneri, ma sono i big match che, se giocati bene, possono ridare entusiasmo e forza all’ambiente. La squadra di Pioli non sta attraversando un grande momento dal punto di vista psicofisico, ma paradossalmente può giocare meglio contro Inter e Napoli piuttosto che contro l’Udinese. I rossoneri soffrono le formazioni che alzano le barricate in difesa, si chiudono a ripartono. Ha ragione Pioli, questa squadra è tornata ad essere competitiva, come dice la classifica da due anni a questa parte, però manca l’ultimo step per essere una squadra vincente.

Arrivano sempre più conferme della volontà del Milan di chiudere Sven Botman nelle prossime settimane. La notizia inizia a diffondersi anche in Inghilterra con la BBC che ha ribadito sostanzialmente ciò che diciamo da tempo: Botman è il primo obiettivo del Milan e il giocatore gradirebbe molto giocare in rossonero. Il Newcastle ci proverà ancora ma sul piano del blasone non c’è storia. Cosa manca? L’accordo finale con il Lille. Si ragiona sulla base di 30 milioni di euro, e il Milan deve provare a stringere quanto prima un accordo per bloccare l’olandese ed evitare l’inserimento di altre società straniere. Ma il club di via Aldo Rossi è forte del gradimento del giocatore. Per quanto concerne Renato Sanches le trattative stanno andando avanti, anche qui Maldini e Massara dovranno essere rapidi nel bloccare il portoghese prima del mercato estivo.

Franck Kessie lascerà il Milan a fine anno. L’ivoriano non vuole accettare la proposta di rinnovo del Milan che si basa su uno stipendio crescente. Si parte dai 5,5 a salire fino a 6,5 nell’arco dei cinque anni di contratto. Il mediano vorrebbe almeno 8 milioni, poi ci sono le commissioni all’agente. Il Barcellona è molto avanti nei dialoghi con il manager di Kessie e ha messo sul piatto 6,5 milioni di euro fissi a stagione. La sensazione è che se dovessero aumentare ancora un po' la proposta d’ingaggio si potrebbe trovare l’accordo in vista dell’estate. Psg, Tottenham e Newcastle restano sullo sfondo interessate.

Dopo le frasi imprudenti di Kessie alle Olimpiadi, il tifoso del Milan è scettico su qualsiasi dichiarazione. Anche su quelle di Rafa Leao, che sta confermando apertamente che vorrebbe rimanere e prolungare, come aveva detto pure Theo a fine gennaio. Le contrattazioni sono a buon punto, questione di tempo e Rafa allungherà il legame con il Milan fino al 2026 con adeguamento economico. Non tutti i giocatori sono uguali.