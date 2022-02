Milan, ufficialità vicina. Un’altra in arrivo. Franck si è condannato da solo. Ecco il nuovo sponsor di maglia

Il cammino è ancora lungo ma questo Milan per il secondo anno di fila è lì che si gioca il titolo. Due anni di crescita costante, di lavoro e programmazione da parte del club. Una pianificazione che prevede investimenti e rafforzamenti in vista della prossima estate. Il Milan è destinato a migliorare per tornare con prepotenza a dire la sua pure in Europa. Gli obiettivi Sven Botman e Renato Sanches sono più che concreti, così come l’idea di irrobustire anche l’attacco.

Per quanto riguarda i rinnovi la società è stata di parola. Si stava lavorando su quello di Theo Hernandez ed è arrivata l’ufficialità la settimana scorsa, con grande soddisfazione per il terzino francese. A breve sarà ufficializzato pure Ismael Bennacer, per lui adeguamento a tre milioni più bonus con scadenza allungata fino al 2026. E successivamente toccherà a Leao, pure lui con un ingaggio sui 4 milioni più bonus e contratto fino al 2026. C’è fiducia e ottimismo per chiudere questo trittico di rinnovi molto importanti.

Il Milan con questi rinnovi ha dato un segnale. Chi ha voglia di rimanere lo faccia senza troppe storie. Un po’ il messaggio che ha lanciato la Curva Sud durante la partita contro la Samp. Bisogna fare i fatti e non le chiacchiere. E probabilmente Kessie ha commesso un clamoroso autogol sotto l’aspetto comunicativo quando in estate aveva annunciato di voler tornare dalle Olimpiadi e firmare subito il contratto. Per ora zero passi avanti, solamente richieste fuori mercato per un mediano che gioca in serie A. Ecco perché andrà all’estero, con il Barcellona in pole position, senza dimenticare Tottenham, Psg e altre società che possono permettersi stipendi faraonici. Ma alla fine i giocatori passano, il club resta. L’addio a parametro zero di Donnarumma sembrava una tragedia sportiva, ora i tifosi del Milan benedicono il giorno in cui Maldini e Massara hanno acquistato Maignan, un capolavoro per soli 13 mln più due di bonus.

Il Milan lavora da mesi per incrementare i ricavi grazie all’introduzione di nuovi sponsor. Il club di via Aldo Rossi ha stretto oltre 25 partnership a partire da agosto dello scorso anno e oltre a lavorare sui rinnovi con Puma ed Emirates, sta trattando - secondo quanto appreso da MilanNews.it - con un nuovo sponsor: ovvero Wefox Italia, assicurazione online focalizzata sulle polizze auto e coperture assicurative per la casa. Wefox, fondata a Berlino nel 2015, è una delle più conosciute insurtech europee su scala mondiale. La trattativa risulta essere in stato avanzato, Wefox sarà sponsor di maglia nella prossima stagione.