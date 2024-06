Oaktree ha fatto gol con Lautaro (e Barella). RedBird cosa farà con Theo e Maignan? Estate cruciale per riprendere punti. La lezione da imparare dal Real

La notizia del rinnovo di Lautaro Martinez e quello molto vicino di Niccolò Barella sono due pessime notizie per il Milan, la sua dirigenza e la sua proprietà. Inutile girarci attorno, perché sono giorni che tutti lo pensano: se l’Inter rinnova Lautaro a 9 milioni e Barella a 7, cosa farà il Milan con Theo Hernandez e Maignan? Il quesito è lecito, legittimo e prettamente fondato. I due francesi sono dei top player e come tali vogliono essere trattati anche sul profilo economico dei rispettivi contratti. Certo, per fare i matrimoni bisogna essere in due, ma qui deve entrare in gioco la voglia della dirigenza di iniziare a smentire con i fatti le critiche che gli stanno piovendo addosso. Qui serve l’impatto di Zlatan Ibrahimovic sui suoi ex compagni, mettendo per la prima volta sul tavolo delle contrattazioni il suo carisma e le sue capacità ammaliatrici. Il tempo dello studio è finito e ora è anche lui che deve impattare sul tema, delicato, di questi rinnovi.

Il momento, a livello di considerazione nella piazza, è molto complicato. Non capirlo vuol dire vivere sulla torre di Balzar e lontano dalla realtà. I tifosi sono in costante rivolta, dalla vita reale alle agorà dei social, e questo non può essere ignorato. E così, nei giorni in cui Football Benchmark comunica che il Milan è, per il terzo anno consecutivo il club italiano con la maggior crescita a livello di conti, questa notizia si ritorce contro la società stessa perché il tifoso, dal suo punto di vista, vuole vedere qualcosa di tangibile e, soprattutto, non vuole più leggere delle tentazioni estere per i suoi campioni. Se Alphonso Davies dovesse rimanere al Bayern Monaco, decadrebbe il club con il maggior interesse verso Theo, ma è qui che va affondato il colpo con una proposta importante a livello contrattuale.

In più, nel corso di questa settimana, ci sarà la discolsure definitiva su quello che sarà il nuovo allenatore milanista, ovvero Paulo Fonseca. Un tecnico già messo in croce da tutti e che, come ben sapevano al quarto piano di Casa Milan, non sarebbe piaciuto alla piazza. Con Conte in dirittura d’arrivo con il Napoli e De Zerbi a sorseggiare vini della Franciacorta a casa, è comprensibile l’incazzatura globale. Poi Fonseca andrà giudicato per quello che farà sul campo e con la squadra che gli verrà messa a disposizione. Il mercato dovrà essere importante, molto importante, nei nomi e nella qualità degli stessi. Perché su queste scelte si baserà il giudizio globale sulla seconda estate di lavoro del Milan targato totalmente Gerry Cardinale. Oaktree le sue mosse le ha fatte, adesso spetta a RedBird dimostrare di voler vincere e di volere un Milan top per vincere. A partecipare son buoni tutti. Il Real Madrid insegna: in Spagna e in Europa, chi vince fa audience globale e interna, generando ricavi e soddisfazione nei suoi tifosi e dei media vicini al madridismo. E nessuno si stanca ad andare a Plaza de Cibeles a festeggiare.