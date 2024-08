Pari di cuore, ma quanti problemi! C'è tanto da lavorare...

Rimonta finale, almeno un punto, evitata la sconfitta, però tanta delusione e tanti problemi.

Il Milah ha strappato nel finale il pari col cuore, ma è andato sotto di 2 gol lasciando l'amara sensazione di aver ripreso da dove aveva lasciato.

A lunghi tratti si è rivista la squadra nella versione peggiore della scorsa stagione: zero equilibrio e fase difensiva a dir poco imbarazzante. Oltre ai gol subiti, va ricordato che Maignan è stato il migliore dei rossoneri. Esordio desolante. Fonseca non è esente da colpe: se Pavlovic non è ancora pronto, perché Thiaw e non Gabbia? Il precampionato di entrambi ha parlato chiaro. Perché Saelemaekers, adattato terzino oltretutto non sulla sua fascia? Meglio Theo fuori condizione. Anche là davanti, lo schema di pioliana memoria: palla a Leao e poi si vede. Il portoghese non può più sbagliare certi gol, come ieri davanti al portiere.

La speranza è che l'innesto di Fofana possa sistemare tante cose. L'acquisto del francese è stato tardivo: se fosse arrivato prima, con 2 settimane di allenamenti forse ieri avrebbe giocato dall'inizio (sicuramente sarebbe quanto meno integrato).

Sorgono dubbi anche in attacco: Jovic lo scorso anno ha fatto quasi sempre gol quando al suo fianco c'era anche Giroud. Ieri ha dimostrato di far fatica quando è isolato in area. È davvero la riserva giusta di Morata? Tanti interrogativi sorgono spontanei.

Di positivo c'è che la squadra può soltanto migliorare e che non è crollata dal punto di vista emotivo dopo il pesante passivo.

Maignan decisivo come ai vecchi tempi. Morata subito in gol: zampino decisivo che ha dato il là alla rimonta, completata dall'ottimo Okafor.

Lo svizzero si conferma uomo della provvidenza: la sua media gol in rapporto ai minuti, al Milan è stratosferica. Risorsa che andrà sfruttata di più.

Male Chukwueze, dopo un ottimo precampionato, con Pulisic stranamente impreciso.

La sconfitta sarebbe stata una mazzata tremenda sul morale. Una cosa è certa: c'è davvero tanto da lavorare.