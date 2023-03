Prestazione inaccettabile. Milan indifendibile. Così si finisce in Europa League

MilanNews.it

Altra prova in campionato a dir poco imbarazzante se ti chiami Milan, se sei Campione d'Italia e ambisci ad arrivare nelle prime quattro.

Altra partita che lascia senza parole per la pochezza di voglia, spirito e personalità.

Altra prova che questa squadra approcci diversamente le due competizioni: peccato mortale, mentalità da provinciale. Non va per niente bene. Appena un punto conquistato nelle ultime 3 gare, quando di fronte c'erano Fiorentina, Salernitana e Udinese: punti preziosi lasciati per strada, proprio quando era il momento di mettere fieno in cascina e approfittare del calendario più complicato delle rivali. E la prossima sarà contro il Napoli, dopo una sosta, a questo punto, lunga e con l'umore sotto ai tacchetti.

Nel 2023 il bilancio, impietoso, è di appena 5 vittorie, 4 pareggi e ben 7 sconfitte, con 15 gol fatti e addirittura 25 subiti.

Il Milan oggi ha l'undicesima difesa del campionato con 36 reti incassate: un anno fa furono 31 a campionato concluso.

Per non parlare poi delle difficoltà là davanti, a segnare: ieri su rigore, mentre nell'ultimo periodo raramente si riesce a realizzare più di un gol a partita. Si fa fatica a salvare qualcosa. Così non si va da nessuna parte: così l'anno prossimo si gioca l'Europa League il giovedì e la Champions la si vede seduti in poltrona alla tv.

Solo una squadra immatura può scendere in campo con attenzione diversa a seconda della competizione: questo è un limite di chi scende in campo e di chi non riesce a motivarli a dovere.