Quanto pesa Milan-Genoa senza Ibra! E da Bergamo c’è chi chiede info sul Milan

Peccato che il Milan non avrà il suo miglior giocatore nella sfida decisiva con il Genoa per un abbaglio del direttore di gara Fabio Maresca. Lo svedese non ha offeso nessuno, e il comunicato del giudice sportivo parla chiaro. Zlatan salterà il match per aver proferito “con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al direttore di gara". Solitamente per i battibecchi a distanza tra giocatori e arbitri è consigliabile utilizzare un cartellino giallo per placare le proteste, soprattutto se non ci sono offese. Invece Maresca ha scelto di utilizzare la massima punizione. Ma nel Codice di Giustizia Sportiva non c'è traccia della "critica irrispettosa", è questa l’assurdità della sentenza nei confronti di Zlatan. E se il Milan non dovesse vincere col Genoa, proprio perché mancherà Ibrahimovic, chi pagherà i danni al club? Domenica sarà un turno decisivo per il campionato, perché ci sono scontri diretti che indirizzeranno la corsa alla Champions. Napoli-Inter e Atalanta-Juve, e dopo questa giornata mancheranno solamente sette partite alla conclusione del torneo. Ogni minima mossa ora pesa tanto, e un’espulsione così grave può incidere sul percorso finale del Milan.

Al posto dello svedese dovrebbe giocare Leao come punta, mentre Rebic sarà l'esterno sinistro. Possibile occasione anche per Mandzukic nella ripresa, ancora non al meglio per poter giocare una gara intera. Tornerà tra i convocati Romagnoli mentre Calabria sta molto meglio: il suo rientro è vicinisismo.

Da Bergamo c’è un giocatore che sta chiedendo informazioni sul Milan in vista della prossima stagione. L’atleta in questione è Josip Ilicic, vicino alla separazione con le Dea a fine anno. Il 33enne sloveno vorrebbe cambiare aria e il Milan sarebbe per lui una grande opportunità, soprattutto in caso di Champions League. Nei suoi confronti c’è il gradimento da parte della dirigenza rossonera ma l’operazione potrebbe decollare solo se l’Atalanta liberasse Ilicic a prezzi molto bassi. Una sorta di operazione alla Gomez, passato al Siviglia solamente per 7,5 mln. Inoltre sarà importante capire cosa succederà con Hakan Calhanoglu, perché Ilicic nell’attuale modulo del Milan potrebbe essere proprio il suggeritore alle spalle di Ibrahimovic, ma potrebbe essere utilizzato anche da esterno destro. A proposito di Calhanoglu (e Donnarumma), crediamo che un’accelerata ai loro rinnovi arriverà solamente dopo la matematica conquista del piazzamento in Champions, dunque bisognerà aspettare ulteriormente.

Sempre da Bergamo tornerà dal prestito Mattia Caldara. Il difensore centrale non sarà riscattato e in estate si giocherà le sue carte a Milanello durante il ritiro estivo. Se dovesse dare le giuste garanzie potrebbe anche rimane, altrimenti Maldini, in accordo con il giocatore e Pioli, potrebbe anche venderlo o inserirlo in qualche affare. Sta al giocatore provare a convincere il club rossonero.