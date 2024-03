Secondo posto quasi blindato. Sulla punta no risparmio. La chiave possibile per Zirkzee

vedi letture

Vincere a Firenze non è mai facile. Partita che ha evidenziato i pregi e i difetti stagionali del Milan: grande capacità di fare male là davanti, ma anche troppa fragilità difensiva. Prestazione maiuscola di Leao: è un peccato non averlo avuto su questi livelli per tutta la stagione. Un Maignan di nuovo decisivo, così come Loftus-Cheek, arrivato a doppia cifra di gol stagionali. Da registrare anche segnali di crescita di Chukwueze, che in questa parte finale di stagione e nella prossima potrà essere molto prezioso. Nel pre-partita Scaroni ha annunciato la permanenza di Pioli: questa volta non sembra una dichiarazione di facciata.

Vorrei poi commentare alcuni passaggi dell'intervista di Furlani alla Gazzetta. L'ad non è stato rassicurante a proposito della permanenza di Theo Hernandez e di Maignan, facendo capire che spesso a fare la differenza è la volontà del giocatore. Vero, ma anche il tema economico è una variabile determinante: e su questo fronte il Milan può e deve fare il suo sforzo, il massimo possibile per trovare l'accordo. Sarebbe importante non cedere nemmeno un big, e riuscire a realizzare un mercato in entrata di livello attraverso i vari riscatti, magari con dei sacrifici meno dolorosi rispetto ai top player, che al Milan sono oltre ai due citati anche Leao e Pulisic.

Capitolo centravanti: Furlani, alla domanda sul possibile arrivo di un giocatore da 50 milioni, frena e sostiene che non sembra una spesa importante equivalga poi a una resa altrettanto importante. Vero. Ma per il Milan l'obiettivo centravanti è fondamentale e non può permettersi scommesse e rischi. Per ridurli il più possibile, sarà necessario investire una somma importante sul 9. Se compri un giocatore a 20 milioni, devi sperare che possa rendere da 40 o 50, se lo compri a 50 è sicuramente più probabile che renda tanto. Insomma, a maggior ragione vista la probabilissima partenza di Giroud e considerando che quello dell'attaccante è stato un tema troppe volte rimandato, questa volta servirà mettere un carico pesante sull'obiettivo.

A oggi il numero 1 si chiama Joshua Zirkzee: Di Vaio assicura che la clausola da 40 milioni sia valida soltanto per il Bayern Monaco, ma secondo alcuni spifferi del mercato, sarebbe esercitabile per tutti i Club. Questa potrebbe essere, se confermata, la chiave per arrivare all'olandese ed evitare l'effetto asta, di fronte al quale sarebbe molto complicato battere la concorrenza inglese

Con esterni come Leao e Pulisic, alternative come Okafor e Chukwueze, se si riuscisse ad azzeccare un grande 9, il Milan il prossimo anno potrebbe avere un potenziale offensivo clamoroso.