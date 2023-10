Stupidi bambini viziati. Che pericoli scampati. Ci mancava Rummenigge...

Abbiamo passato pause per le Nazionali sicuramente più noiose, ma avremmo fatto volentieri a meno dell'ennesimo scandalo che ha colpito il nostro calcio.

Aspettiamo ovviamente che la giustizia faccia il proprio corso, ma nel frattempo alcune cose sorgono spontanee.

Di fronte a un calciatore che sa, da regolamento, di non poter scommettere sul calcio ma se ne infischia, personalmente non riesco a trovare giustificazioni, o a dare loro una pacca sulla spalle: non sono poverini ma stupidi.

Siamo di fronte a ragazzini viziati (oltre che sfacciatamente fortunati), che si credono onnipotenti e pensano di essere più furbi degli altri: in realtà sono privi di strumenti culturali, di valori e di principi, hanno solo un grande talento (che non è poco, ma che così mettono a repentaglio).

Che siano ludopatici lo dovrà stabilire uno specialista e se anche lo fossero, non hanno giustificazioni, ma solo la necessità di curarsi. Altrimenti dovremmo accettare che uno ruba perché è cleptomane, o che uno adeschi i bambini perché pedofilo? Diremmo loro 'poverini'?

Ben venga se da parte dei calciatori coinvolti nello scandalo ci sarà presa di coscienza di un problema, ma la gravità del fatto non viene assolutamente ridimensionata. Dopodichè è giusto che venga data loro una seconda possibilità, dopo aver pagato ed essersi resi conto davvero di quello che hanno combinato.

Andando con estrema freddezza sul lato pratico, diciamocelo, in estate il Milan ha trovato una sliding door clamorosa. Se i fatti verranno confermati e Tonali andrà incontro a una squalifica, saremmo di fronte a uno scampato pericolo, incredibile.

Aver monetizzato e anche tanto, da un asset che qualche mese dopo si sarebbe letteralmente svalutato. Senza dimenticare, poi, che se fossero rimasti Maldini e Massara avrebbero fatto di tutto per portare anche Zaniolo a Milanello.

Oggi sarebbe una mezza catastrofe.

Infine, due righe su un nuovo 'negazionista' e cioè Karl-Heinz Rummenigge che qualche giorno fa ha sentenziato contro il Milan "Nemmeno loro sanno come hanno vinto lo scudetto 2 anni fa". Non sappiamo se sia passato dall'Oktoberfest, ma forse è lui a non sapere come è andata visto che dalla Germania avrà seguito sicuramente poco. Non saprà ad esempio dei soli 2 gol subiti da Maignan nelle ultime 11 partite di quel campionato. Forse gli sarà sfuggito che il Milan ha vinto le ultime 6 gare con un percorso netto. E, più in generale, ma è in buona compagnia, ignora che da agosto 2021 (cioè da quella stagione) a oggi, la differenza tra rossoneri e nerazzurri è di 2 punti, ma IN FAVORE DEL MILAN! Avanti un altro!