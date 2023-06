Tonali-Newcastle, basta fare gli ipocriti. Thuram? Serve una reazione intelligente, non frenetica. Più Loftus di Frattesi

MilanNews.it

Vi abbiamo raccontato, passo dopo passo, la cessione di Sandro Tonali al Newcastle in una trattativa dai contorni economici irrinunciabili sia per il Milan sia per il giocatore. Ovvio e comprensibile il dispiacere per la partenza di quello che era considerato un simbolo del milanismo, colui che aveva trasformato il suo sogno da bambino scritto in una lettera a Santa Lucia in una solida realtà. Ma questo è il calcio moderno signori, questo è il calcio italiano di oggi, ovvero un movimento che non è in grado di poter resistere ai milioni di sterline che arrivano dalla Premier League per i tuoi giocatori più forti. Le nostre squadre sono diventate terra di saccheggio e un calciatore, se non vuole andare da una parte, non ci va e fa saltare il banco.

80 milioni complessivi più il 10% sulla futura rivendita per il cartellino e un contratto da sei anni a 8 milioni fissi più di bonus al giocatore sono cifre fuori portata, anche per il cuore. Subito si è fatta la corsa a demonizzare la società per aver accettato l’offerta finale per Tonali, con il ragazzo che a sua volta ha definito un accordo che al Milan non avrebbe mai potuto ottenere. Insomma, senza fare troppo gli ipocriti, erano condizioni alle quali nessuno poteva dire di no. Ah certo, poi c’è la corrente di pensiero del “se ci fosse stato Maldini, Tonali non lo si sarebbe mai venduto”. Probabile, visto che la loro linea di pensiero e d’azione era quella di cercare di trattenere i migliori, ma allo stesso tempo anche loro si sarebbero trovati in grossa, grossissima difficoltà nel rispedire al mittente un’offerta così forte, che avrebbe avuto lo stesso effetto di oggi, ovvero un quantitativo di sodli maggiore da investire sul mercato.

E sotto questo aspetto c’è grande fermento social con indignazione assoluta, alimentata dal passaggio di Marcus Thuram all’Inter che gli ha offerto più soldi rispetto al Milan. Domanda: ma il tifoso milanista avrebbe mai accettato che un parametro zero dal buon valore tecnico potesse andare a prendere più di Rafael Leao, che è il tuo top player principale, magari andando a minare le dinamiche dello spogliatoio? Chi dice di sì, mente. Perché a bocce ferme, uno squilibrio salariale può essere accettato solo se ti presenti con il Lukaku di turno, perché con giocatori come il belga, vinci. Con Thuram probabilmente competi, ma non colmi il gap. Adesso però Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada devono muoversi in maniera importante, dando un segnale di reazione sul mercato ma senza cascare nella frenesia. Il Milan comprerà, farà un mercato importante perché le necessità della rosa sono tante e vanno colmate. E la coda finale del week end porta in dote un cambio di orientamento per il centrocampo.

La cessione di Brozovic in Arabia Saudita e un gradimento evidente del giocatore per l’Inter portano Davide Frattesi sempre più vicino ai nerazzurri. Ecco perché in settimana il Milan potrebbe accelerare su Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, aprendo un canale importante di mercato che potrebbe coinvolgere anche Christian Pulisic. Vero che Pioli vorrebbe un mancino che giochi a destra, ma per il momento il Villarreal chiede 25-30 milioni per Chukwueze e con l’arrivo di Kamada, il Milan dovrà liberare uno slot per gli extracomunitari per tesserare il secondo (Vasquez in partenza).

Il discorso dell’attaccante è primario. Possibile che con il Chelsea continuino i contatti per Lukaku, ma anche che il Milan viri altrove sapendo di poter e dover spendere una grossa fetta della sua capacità economica. Lois Openda è un profilo che piace molto e che costa anche tanto, Scamacca è un nome buono per tutte le stagioni e Alvaro Morata rappresenta una soluzione da valutare.