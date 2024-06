Zirkzee, da domani si potrebbe...Lukaku, Rabiot, Thiaw, Buongiorno o Calafiori...

Da domani si potrà esercitare la clausola rescissoria per arrivare a Joshua Zirkzee: lo può fare il Milan, lo possono fare anche gli altri club interessati. Vedremo se sarà la settimana decisiva, dopo una lunga e delicata fase di stallo con il suo entourage. Martedì contro la Romania potrebbe anche finire l'Europeo dell'Olanda.

Nel frattempo è circolato il nome di Romelu Lukaku: mossa strategica per mettere pressione a Kia o reale interesse?

Forse entrambe. Dopodiché escludiamo che il Club rossonero possa, o meglio voglia acquistare il belga: l'ex Roma e Inter può arrivare soltanto in prestito. Per questo è eventualmente un nome da agosto inoltrato, sempre che nel frattempo non si accasi altrove, vedi Napoli. Chiudere Zirkzee a luglio e prendere Lukaku in prestito ad agosto, obiettivamente sarebbe il massimo: è chiaramente un sogno difficilmente realizzabile se non quasi impossibile.

A centrocampo oltre all'innesto con caratteristiche difensive, Moncada sogna il colpo Adrien Rabiot: i primi contatti con mamma Veronique risalgono addirittura a fine maggio. Il contratto del francese con la Juventus scade oggi. Con la possibilità di usufruire ancora del decreto crescita, l'ingaggio di Rabiot costerebbe poco di più degli 8 al lordo che oggi il Milan paga per Bennacer.

L'algerino è possibile partente: potrebbe portare nelle casse di via Aldo Rossi almeno una trentina di milioni di euro: dall'eventuale Rabiot in e Bennacer out, il Milan guadagnerebbe non solo in esperienza, fisicità e quota gol, ma anche in termini economici.

Dietro, una delle possibili svolte di mercato si chiama invece Malick Thiaw: l'interesse del Newcastle è concreto e, in caso di fumata bianca, permetterebbe di incassare, anche qui, una trentina di milioni. Soldi che potrebbero essere girati per un grande colpo sul centro-sinistra: su Buongiorno c'è in vantaggio il Napoli, su Calafiori la Juventus, ma a quel punto il Milan potrebbe farci più di un pensierino. Thiaw ha appena 22 anni e la possibilità di compiere diversi step di crescita: personalmente lo sacrificherei soltanto per realizzare un grande colpo, come appunto uno dei due italiani sopra citati che con Tomori potrebbe comporre una coppia di difesa davvero ben assortita.

Nel frattempo il popolo rossonero attende con ansia che il calciomercato del Milan, dopo un giugno decisamente inconcludente, finalmente si sblocchi.