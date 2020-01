ESCLUSIVA MN - Ag. Deulofeu: "A gennaio non torna al Milan, vediamo in estate. Ha un grande ricordo dei rossoneri"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it l'agente di Gerard Deulofeu ha commentato i rumors sul possibile ritorno al Milan dell'esterno spagnolo: "A gennaio non credo sia possibile perché è impegnato nella lotta salvezza con il Watford ed è concentrato sulla squadra. Vedremo cosa accadrà nel mercato estivo, ma ad oggi non ci sono stati contatti con i dirigenti del Milan per un ritorno in rossonero. Lui ha grande stima del Milan e ha un bellissimo ricordo, quando era in rossonero era davvero felice ed è stata una bella esperienza", ha dichiarato a MilanNews.it Albert Botines, procuratore di Deulofeu.

di Antonio Vitiello