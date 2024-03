esclusiva mn Bargiggia: "Futuro Pioli? Cardinale mi è sembrato esplicito. In Europa Legue il Milan deve arrivare fino in fondo"

Il Milan vive la vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. La gara si giocherà domani alle 21 presso lo stadio di San Siro e i rossoneri non possono sbagliare se vogliono davvero puntare ad andare il più avanti possibile nella competizione europea. Per parlare della gara di domani e del momento in generale della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista Paolo Bargiggia. Le sue parole.

A tuo avviso, le strade tra il Milan e Pioli si divideranno a fine stagione?

“Dico di sì, senza neppure troppe ombre di dubbio. Cardinale mi è sembrato abbastanza esplicito: non è soddisfatto. Sicuramente per quanto riguarda la problematica degli infortuni. Ha speso buonissime parole per Ibrahimovic, che ha definito la sua voce a Milanello, ed è stato meno incisivo su Furlani e Pioli”.

Dovessi sbilanciarti, a livello percentuale?

“Al momento, dico al 60% Pioli fuori dal progetto Milan della prossima stagione”.

Verso quale prospetto di allenatore potrebbe orientarsi la società rossonera, eventualmente?

“Dipende dalle intenzioni di sviluppo che ci sono. Le idee di Thiago Motta, Lopetegui e Palladino sono sicuramente stuzzicanti. Conte è un nome di primissima fascia. Logico che, se lo metti sotto contratto, devi aspettarti poi richieste dal mercato molto dispendiose”.

A proposito di mercato: che tipo di sessione estiva sarà quella del Milan?

“Dipende da molti fattori, da chi sarà l’allenatore in primis. Certamente faranno una prima punta di grande livello. Rinnovi? Kjaer e Giroud sono in scadenza, non è così scontato prolunghino o gli venga proposto”.

L’attuale squadra rossonera può ambire alla vittoria dell’Europa League?

“L’attuale Milan propone un calcio molto offensivo, sbilanciato a livello difensivo. L’espressione di gioco è valida. Qualora la vincesse e, in campionato, arrivasse secondo, Pioli potrebbe essere riconfermato, ma gli dò il 40% di possibilità. L’obiettivo stagionale, ad ogni modo, deve arrivare fino in fondo in Europa League e tenere botta in campionato”.