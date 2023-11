esclusiva mn - Carobbi: "Pioli? In questa stagione non sono scattati quei meccanismi necessari per spiccare il volo verso il vertice"

Riguardo all’imminente match tra Milan e Fiorentina, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Stefano Carobbi, doppio ex della sfida e compagno di squadra di Stefano Pioli ai tempi della Viola.

Consoci personalmente Pioli. Come commenti le difficoltà che ha riscontrato nel recente periodo?

“Faccio fatica a parlarne con distacco emotivo perché è un amico. Secondo me, in questa stagione, non sono scattati quei meccanismi necessari per spiccare il volo verso il vertice. Io ho una mia idea sul motivo…”.

Ossia?

“Ossia che, senza figure accanto come Maldini, il tutto è più complicato. Ve lo dice uno che Paolo lo ha avuto in spogliatoio. Però sono amico di Stefano (Pioli ndr) e so perfettamente che è un vincente per indole naturale. Non so con certezza dove arriverà il Milan in campionato quest’anno, ma state pur certi che Stefano lo condurrà al miglior piazzamento possibile”.

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Fiorentina?

“Molto combattuta. Tutte e due le squadre devono rilanciarsi. Per il Milan, in questo momento, la Fiorentina è il peggior cliente da affrontare. La squadra di Italiano esprime un gioco di notevole qualità. Però non darei per spacciati i rossoneri: come vi dicevo prima, Pioli è un vincente per indole naturale”.

I rossoneri possono ancora ambire allo scudetto?

“Secondo me sì. La squadra costruita è, potenzialmente, da scudetto. Non si può dire il contrario”.

Ti aspetti rinforzi, fronte Milan, dal mercato di gennaio?

“Sì, qualcosa in mezzo al campo - a mio avviso - serve. Credo che allungare l’organico possa consentire al Milan di essere competitivo su tutti i fronti in palio. Scudetto compreso”.