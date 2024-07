esclusiva mn Cuoghi: "Milan, ora i grandi giocatori. Conte? È stato furbo. Lukaku può coesistere con Zirkzee"

Tra Milan Futuro e mercato che inizia a scaldare i motori, il Milan prepara la stagione 2024/25. Ne abbiamo parlato con l'ex rossonero Stefano Cuoghi. In esclusiva per MilanNews.it.

Stefano Cuoghi, il Milan Futuro per il Milan è realtà. Quali benefici può portare?

"Sicuramente quella di tenere sott'occhio i giocatori che hanno necessità di crescere e che con la Primavera che è un campionato che lascia il tempo che trova non possono farlo. Le società preferiscono non pagare per far giocare questi ragazzi e hanno modo di crescerli in casa".

Con i rossoneri salgono a tre le società con la seconda squadra

"A me personalmente spiace per le piazze che non possono arrivare in Serie A e che in C trovano la loro dimensione. È una cosa che in generale crea malcontento, anche se qualche addetto ai lavori preferisce non dirlo per convenienza…".

Lei è ancora per il prestito a farsi le ossa altrove

"Dipende sempre dal giocatore. Per qualcuno è più facile crescere nel proprio ambiente, per altri magari dà una spinta maggiore fare un'esperienza altrove. Ci sono i pro e i contro ovunque. La mia obiezione è semmai per una questione di campanilismo, nel senso che ho piacere a vedere le piazze delle varie città in Serie C. E infatti se guardiamo, le partite delle Under 23 hanno pochissimi spettatori, molte tifoserie delle squadre avversarie non vanno nemmeno a fare la trasferta".

Entrando nello specifico del Milan, per questi ragazzi misurarsi in uno step successivo quanto può essere utile?

"Molto, perché quando vai a giocare in certi campi, specialmente al sud, ti fai le ossa. Su questo non ci piove. Anche allenarsi con determinati giocatori ti fa crescere più in fretta".

Parlando di prima squadra, il Milan si è affidato a Fonseca

"Pioli ha fatto un ottimo lavoro, Fonseca dovrà proseguirlo ma deve essere aiutato. Anzitutto servono i giocatori che permettano al tecnico di fare il salto di qualità. Finora tante chiacchiere, anche se ufficialmente il mercato non è ancora iniziato".

I tifosi avrebbero voluto Conte

"Molto furbo ad essere andato in una società reduce da una stagione negativa. L'ha già fatto in passato, si trova pertanto in una posizione dove ha tutto da guadagnare, del resto è impossibile fare peggio del 10° posto dello scorso anno".

Obiettivo primario l'attaccante: prende quota il nome di Lukaku

"Per me potrebbe anche coesistere con Zirkzee. Quest'ultimo ha fatto benissimo a Bologna, che non è però il Milan. E non ha portato tutti questi gol, quindi serve uno che segni con continuità".

E il belga si sposerebbe con questo Milan?

"Fa giocare bene le squadre, dà forza, le fa salire e fa pure gol. Giocatore sicuramente valido. Chiaro, c'è l'incognita del suo passato interista ma ci sono stati precedenti anche fortunati, il più recente è quello di Calhanoglu. Io credo che non si possa discutere uno come Lukaku, per la carriera che ha fatto".