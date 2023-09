esclusiva mn - Dj Ringo: "Derby già decisivo? No, campionato appena cominciato. Lo avrei messo più in là..."

Il derby è alle porte. Indipendentemente dalle posizioni in classifica - che quest'anno per Milan e Inter sono già allettanti - una partita sempre carica di tensioni e aspettative. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Dj Ringo, celebre conduttore radiofonico e grandissimo tifoso rossonero. Queste le sue parole in merito alla stracittadina.

Come vivrai personalmente il derby di sabato?

“Il derby è sempre il derby. Però ci sono alcune precisazioni da fare…”.

Quali?

“Perché giocare il derby di Milano post sosta per le nazionali? Può oggettivamente creare qualche problema. So che Giroud ha avuto un acciacco, forse si ripreso, non lo so…”.

È già decisivo in chiave scudetto?

“No, perché il campionato è appena iniziato, non si può parlare già di sfida scudetto. Torno proprio per questo motivo sulla struttura del nuovo calendario…”.

Prego…

“Non voglio fare la parte del polemico, parlo da tifoso. Per quali ragioni mettere una sfida del genere all’inizio del campionato? Io l’avrei collocata più in là. In quel caso certo che si sarebbe parlato di sfida scudetto, ora proprio no”.

Pregi e difetti del nuovo Milan di Pioli?

“Beh, il Milan ne ha vinte tre su tre convincendo. Difficile trovare difetti. Però, ripeto: siamo soltanto all’inizio della stagione. Adesso tutto può andare bene, magari domani male. Non si possono esprimere giudizi ora come ora”.

Chi si contenderà lo scudetto, a tuo avviso?

“Premettendo sempre che siamo all’inizio, a me l’Inter sembra fortissima. Credo che il Napoli si rilancerà e che una delle due romane verrà fuori. Ovviamente ci metto anche il Milan. La Juve? Mi sembra difficile, ora come ora. Per qualsiasi pronostico, aspetterei almeno post girone Champions. Verso gennaio avremo le idee più chiare”.