ESCLUSIVA MN - Ergulen (Habertürk Spor): "Futuro Calhanoglu? Hakan comunicherà la sua decisione solo dopo l'Europeo"

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. I rossoneri hanno da tempo presentato la loro offerta, ma per il momento il giocatore turco non ha ancora dato una risposta. Qualche giorno fa, lo stesso Calhanoglu ha dichiarato di non pensare al momento al futuro, ma solo all'Europeo che inizierà venerdì sera: "Non voglio parlare del trasferimento. Voglio concentrarmi sull'Europeo. Vedremo cosa succederà dopo...".

Per sapere gli ultimi aggiornamenti dalla Turchia, la redazione di Milannews.it ha contattato Inanç Ergulen, giornalista che scrive per Habertürk Spor, il quale, in merito al futuro del numero 10 rossonero, ha dichiarato: "Dalle informazioni che ho io, ci sono alcune offerte per Calhanoglu. Uno o due club inglesi, per esempio, sono sulle sue tracce. Il Milan ha presentato al turco una nuova offerta da 4,5 milioni di euro all'anno. Hakan comunicherà la sua decisione solo dopo EURO 2020". Da capire se anche il Milan sarà disposto ad aspettare la fine dell'Europeo.