esclusiva mn - Fava (Eurosport): "Nessuno ha interpretato le parole di Maignan come dei segnali al Milan. Normale che sia ambito dai top club"

Mike Maignan, recentemente, si è espresso riguardo al suo futuro, dicendo: "Futuro al PSG? Sono parigino, ma oggi sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere". Frasi che hanno subito destato le cronache di mercato, nonostante il portiere francese sia felice in rossonero e non ci siano trattative di alcun tipo in corso. Per chiarire la vicenda la redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Fabio Fava, telecronista della Ligue 1 per conto di Eurosport. Le sue parole.

Come hanno accolto in Francia le dichiarazioni di Maignan?

“Non con così tanto clamore. Semplicemente Maignan ha parlato del Psg come della squadra in cui è cresciuto e con cui, di fatto, non ha mai effettuato presenze ufficiali con la prima squadra. Punto e basta”.

Nulla di particolare quindi?

"In Francia nessuno ha interpretato le parole di Maignan come segnali da trasmettere al Milan. Nell’ambito di un discorso più generale. Maignan, parlando del sorteggio, ha semplicemente dichiarato di essere affascinato dalla sfida al Psg, perché ci è cresciuto. A mio avviso, sono state estrapolate soltanto alcune parole, nell’ambito di un discorso più ampio”.

Secondo lei esiste interesse da parte di altri top club?

“È normale che uno come Maignan sia ambito da tutti i top club mondiali. Che piaccia soprattutto in Premier non è mistero. È emerso anche quest’estate. Però, ripeto, non in Francia le sue parole non sono state interpretate come segnali diretti da voler trasmettere al Milan in vista del suo futuro”.