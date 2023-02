ESCLUSIVA MN - Gold: "Sarr e Skipp inesperti. Leao? Conte la preparerà in modo normale"

MilanNews.it

Direttamente dalla sala della conferenza stampa di San Siro, a margine dell'incontro di Conte e Kulusevski con i giornalisti di ieri sera, la redazione di MilanNews.it ha intercettato ai propri microfoni il giornalista inglese Alasdair Gold, corrispondente per Football.London e molto vicino alle faccende del Tottenham. Queste le parole del collega britannico:

Quale sarà la probabile formazione degli Spurs?

"Dovrebbe essere così. Fraser Foster in porta; in difesa Clement Lenglet, Eric Dier e Cristian Romero. Sulle fasce Ivan Perisic ed Emerson Royal con Pape Matar Sarr e Oliver Skipp in mezzo al campo. E penso che in attacco ci saranno Kulusevski, Kane e Son, a meno che non ci sia la sorpresa Richarlison"

Qual è l'impatto delle assenze di Bentancur e Hojbjerg a centrocampo?

"Molto grande, sono due giocatori di livello molto importanti. Dovranno giocare due calciatori che hanno 20 e 22 anni (Sarr e Skipp, ndr), un centrocampo molto giovane: l'unica volta che hanno giocato insieme è stata contro il Portsmouth in FA Cup e non erano stati un granchè insieme. Sono molto giovani e inesperti e per loro sarà una partita molto importante".

Antonio Conte metterà una gabbia su Leao?

"Credo che Conte la preparerà come una normale partita e si fiderà dei suoi giocatori e di quello che faranno. L'atmosfera di San Siro giocherà un ruolo molto importante"

Intervista di Antonello Gioia e Francesco Finulli