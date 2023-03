ESCLUSIVA MN - Grassadonia: "Milan-Napoli sarà un confronto equilibrato. Leao? Non è tranquillo"

“Credo che la questione del rinnovo di contratto stia influendo molto sul rendimento di Rafael Leao. Non è tranquillo e a volte ha un atteggiamento sbagliato. Si vede che ha qualche problema dal punto di vista psicologico. Non mi aspettavo questo calo di rendimento ma sono convinto che alla lunga si riprenderà”.

Crede che alla fine resterà al Milan oppure andrà via?

“Il Milan oltre cifre non può andare. Non sarà un rinnovo semplice, ci sono in ballo tanti soldi. Il ragazzo sicuramente avrà avuto delle offerte importanti. Mi auguro che questo rinnovo si farà ma allo stesso tempo so che non sarà facile”.

Ibrahimovic giocherà la sua ultima stagione oppure prolungherà ancora il proprio contratto?

“Ibrahimovic fortunatamente ha recuperato e sono convinto che da qui al termine della stagione farà cose importanti. Il suo rinnovo dipenderà da questo finale di stagione. Bisognerà capire quali saranno le sue ambizioni anche da un punto di vista economico e se il Milan avrà la volontà di rinnovarlo”.

Nel futuro di Brahim Diaz vede più Milano o a Madrid?

“Brahim Diaz è uno dei giocatori più in palla nel Milan. Ha riacquistato fiducia in sé stesso e sono convinto che il Milan farà di tutto per tenerselo. È davvero diventato un giocatore importate”.

Maignan è tra i migliori portieri al mondo?

“Maignan, in questo momento, è uno dei migliori portieri al mondo. La sua mancanza si è sentita tantissimo, il Milan ha avuto dei mesi difficili senza di lui. Tatarusanu è buon portiere ma non è assolutamente ai livelli di Maignan. Penso che farà un grande finale di stagione. Il Milan si terrà ben stretto questo fuoriclasse”.