ESCLUSIVA MN - Montpellier, Lecomte: "Maignan tornerà più forte. Giroud attaccante di classe mondiale. Ballo-Toure? Grande qualità"

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il portiere del Montpellier, Benjamin Lecomte. Ecco le sui dichiarazioni.

Benjamin, parlaci un pò di Fodé Ballo-Touré con il quale lei giocò al Monaco dal 2019 al 2021 prima che lei passò all'Atletico e il terzino senegalese al Milan...

"Ballo è un difensore molto, molto forte. È rapido, completo e i suoi cross sono di una qualità enorme. Non ero per niente sorpreso quando passò dal Monaco al Milan. Il Milan è un grande club e loro hanno bisogno di giocatori di talento come Ballo."

Però al Milan non sta giocando per niente. Perché?

"Penso che la concorrenza sia molto agguerrita come è spesso il caso in grandi club. Però lui ha grandi qualità e non mollerà. Alla fina si prenderà il posto da titolare."

Spesso vi siete affrontati in partite di Ligue 1, qual'è il suo giudizio su Mike Maignan? Quando sta bene è uno dei più grandi portieri sul pianeta?

"Penso di sì. Dopo l'infortunio il suo ritmo si è spezzato ma so che sta lavorando duramente per tornare ancora più forte di prima. Gli auguro una buona guarigione."

Lei potrebbe far parte della nuova generazione post-Lloris e Mandanda con i Bleus insieme a lui?

"Con me? Non so. Però se dico che Mike sarà il nuovo titolare della nazionale non penso di sbagliarmi."

Magari assisteremo ad un dualismo con Illan Meslier come ai tempi di Barthez e Coupet?

"Anche Meslier è un ottimo portiere. Ma lui e il portiere del Milan hanno stili diversi. Non penso però che ci sarà questo tipo di concorrenza tra di loro. Entrambi sono il futuro della Francia e vedremo cosa deciderà di fare Deschamps. Ma per me Mike sarà il numero uno."

Olivier Giroud sta attraversando un momento difficile ma le sue qualità non si discutono.

"Olivier è un attaccante di classe mondiale, questo è poco ma sicuro. È ultra completo e ha un enorme forza caratteriale. Olivier è un grandissimo."

Lloris e Varane hanno deciso di chiudere la loro esperienza in nazionale, Olivier sta ancora riflettendo. Secondo lei andrà avanti fino a Euro 2024?

"Onestamente non lo so. Ma lui è molto competitivo come ha dimostrato con il passare degli anni. In ogni caso per me è un grande attaccante e non sono affatto sorpreso che giochi ancora a questi livelli. Poi però non sono nella sua testa e non so se vorrà smettere..."