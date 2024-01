esclusiva mn - Pagotto: "Milan non inferiore a Inter e Juve. Adli valore aggiunto. Mercato? Diavolo protagonista a giugno"

Riguardo al match tra Udinese e Milan che sarà disputato domani sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium e al momento dei rossoneri, tra lotta Champions e mercato, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente e in esclusiva Angelo Pagotto, ex portiere del Diavolo. Ecco le sue parole.

Come commenti, sin qui, il mercato di gennaio del Milan?

“Lo dico da ex portiere: non so quanto convenga prendere difensori da campionati esteri adesso, a gennaio. C’è tutto un problema di ambientamento al campionato italiano da considerare. Bene Gabbia e Terracciano, ma - se devo pensare a sessioni di mercato importanti - guardo a quelle estive. Sarà un Milan, a mio avviso, più protagonista a giugno rispetto ad adesso”.

Il Milan è ancora in corsa per lo scudetto?

“Assolutamente sì. Quanti campionati, nel corso della storia, si sono decisi nelle ultime giornate o sono stati completamente ribaltati rispetto ai pronostici di metà stagione? I rossoneri non sono inferiori a Inter e Juventus”.

Che tipo di partita ti aspetti tra Udinese e Milan? Dall’andata in poi, è un po’ cominciata la crisi dei rossoneri…

“Io penso che a Udine sarà tutto un altro Milan rispetto alla partita dell’andata. Con tutto il rispetto per l’Udinese, ma penso proprio che i rossoneri siano i favoriti”.

Come ti spieghi la catena di infortuni che ha travolto la squadra di Pioli nel corso della stagione attuale?

“Io credo molto alla verità legata al fatto che si disputi un numero molto elevato di partite nel lasso di una stagione. Quanto accaduto al Milan non mi sorprende così in maniera significativa. Ad ogni modo, gli infortunati stanno tornando in condizione”.

Il tuo giudizio su Leao?

“Non credo che sia un problema per il Milan. Penso che sia una fortuna averlo come calciatore nella propria squadra. Pioli ci ha intravisto le qualità superiori in tempi non sospetti, prima di tutti”.

A proposito di Pioli: secondo te è il suo ultimo anno sulla panchina del Milan?

“Non ne sono così certo. Se porta a casa i risultati, è difficile fare una valutazione di questo tipo. E poi il Milan è terzo in classifica…”.

L’Europa League potrebbe impattare sulla qualificazione in Champions dei rossoneri la prossima stagione?

“Il Milan deve puntare ad arrivare fino in fondo in Europa League, non sono due discorsi collegati. Un fattore dà uno stimolo all’altro e viceversa”.

Qual è, a tuo giudizio, il valore aggiunto dei rossoneri in questo momento?

“Secondo me Adli. Se fatto giocare con costanza, il Milan potrebbe aver trovato il regista dei prossimi quattro-cinque anni. Per tempi di gioco e tecnica è superlativo”.