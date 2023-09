esclusiva mn - Pancaro: "Contro la Lazio partita aperta. Punto su Rafa Leao"

Oggi torna in campo il Milan. I rossoneri affronteranno a San Siro la Lazio nel terzo big match di questo inizio stagione per la squadra di Pioli. Doppio ex della sfida è Giuseppe Pancaro che ha militato nella capitale per sei stagioni prima di trasferirsi a Milanello tra il 2002 e il 2005. La redazione di MilanNews.it lo ha intervistato in esclusiva in vista dello scontro di oggi alle 18.

Che tipo di sfida dobbiamo attenderci a San Siro?

“Molto aperta e avvincente, perché si affrontano due formazioni che non speculano e che cercano solo ed esclusivamente il dominio del gioco. Chi andrà ad assistere al match, non credo si annoierà!”.

Per lo spartito tattico proposto da Pioli, quali saranno i giocatori chiave?

“Il Milan di quest’anno è dinamico, versatile, imprevedibile. Ci sono tante soluzioni che può adottare, come ha ribadito Pioli medesimo. Io, tuttavia, continuo a puntare su Rafa Leao: può segnare anche molti più gol di quelli che già fa”.

Fronte Lazio invece? Mediante quali armi tattiche Sarri potrebbe insidiare Pioli?

“Io credo attraverso l’imprevedibilità e la rapidità di Zaccagni. Ho assistito a alcuni degli ultimi match della Lazio: mi sembra il calciatore decisamente più in forma”.

Il Milan può lottare fino alla fine per lo scudetto?

“Fate questa domanda a uno che è convinto del fatto che, fino alla fine, se la giocheranno Milan e Inter”.