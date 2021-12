ESCLUSIVA MN - Pearce (The Athletic): "Liverpool in forma eccezionale. Ecco le probabili scelte di Klopp"

In attesa del match di questa sera tra Milan e Liverpool, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva James Pearce, giornalista di The Atletic, per parlare dello momento di forma del Liverpool, dei vari indisponibili e delle possibili scelte di Jurgen Klopp. Queste le sue parole:

Sullo stato di forma: "La forma del Liverpool è eccezionale. Hanno perso solo una delle loro ultime 31 partite in tutte le competizioni. Tuttavia, non hanno nulla da giocarsi in questa partita finale del gruppo, quindi Klopp metterà in campo una squadra molto diversa dal solito".

Sugli indisponibili: "Mi aspetto che Van Dijk, Henderson, Thiago e Jota siano tra i giocatori a riposo. James Milner, invece, non è disponibile a causa della squalifica dopo i tre gialli. I giovani Tyler Morton, Harvey Davies, Conor Bradley e Elijah Dixon-Bonner hanno viaggiato verso Milan assieme a tutta la squadra".

Sulla probabile formazione: "Mi aspetto che Neco Williams e Kostas Tsimikas inizino al posto di Alexander-Arnold e Robertson. Con Nat Phillips o Joe Gomez in coppia con Ibrahima Konate al centro della difesa. Morton e Oxlade-Chamberlain dovrebbero essere a centrocampo, con la titolarità anche per Origi e Minamino in attacco, al posto di Jota e Manè".

