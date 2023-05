ESCLUSIVA MN - Primavera, Abate: "Estremamente orgoglioso dei ragazzi, hanno fatto un percorso molto difficile"

Fonte: dal nostro inviato al Vismara, Gianluigi Torre

© foto di Gigio Torre

Al termine di Milan-Sassuolo 0-0, match che ha chiuso la stagione della Primavera, Ignazio Abate si è fermato ai microfoni di MilanNews.it per commentare l’annata appena conclusa, che ha visto i rossoneri raggiungere risultati record sia in Italia che in Europa. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva.

Stagione piena di record: record di punti in campionato da quando esiste il girone unico e Final Four in Youth League. È soddisfatto della squadra? “Sono estremamente orgoglioso dei ragazzi, hanno fatto un percorso molto difficile, ci sono stati molti momenti di difficoltà e penso che abbiate notato la crescita dei ragazzi nel girone di ritorno, una squadra molto più matura nell’interpretazione della partita, un anno dove abbiamo giocato sotto età, penso che abbiamo fatto del bene a questi ragazzi per il loro percorso di crescita e per il loro futuro. C’era da far coincidere la crescita dei ragazzi con dei risultati di squadra e devo dire che abbiamo fatto un’ottima Youth League. Ma anche in campionato, noi fino alla partita di Lecce eravamo a 5 punti dai playoff, poi abbiamo fatto un mese e mezzo brutto dove abbiamo perso per infortunio 7 ragazzi, abbiamo vissuto tanti mesi nel fango, è stato un momento delicato ma lì è scattato qualcosa nei ragazzi, abbiamo sofferto. Giocare la domenica con il peso di conquistare sempre i tre punti non era semplice, abbiamo fatto 11 punti in più rispetto al girone d’andata e penso che sia la fotografia della crescita della squadra, non per i risultati ma proprio come crescita. Con una squadra così giovane un po’ di altalena è normale ma nel girone di ritorno siamo stati molto più solidi. Nel girone d’andata non pareggiavamo mai. Oggi abbiamo finito con orgoglio, i ragazzi dopo la vittoria di Verona inconsciamente si sono svuotati un po’, però hanno fatto una partita d’orgoglio e di qualità. Oggi nel primo tempo secondo me meritavamo il vantaggio, abbiamo sofferto il primo quarto d’ora del secondo tempo e poi siamo usciti fuori. Sono contentissimo di tutti, adesso vedremo per il futuro. Ci saluteranno tanti ragazzi, gli auguro il meglio e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Ci siamo legati tantissimo quest’anno e inizierà un nuovo percorso, dove vedremo se daremo continuità al gruppo di quest’anno, inseriremo altri ragazzi sotto età… Sono valutazioni che farà la società, sceglieremo la strada migliore per il loro futuro”.

In Primavera si può aprire un ciclo Abate? “Non lo so, sarei ripetitivo nel dire che qui mi sento a casa. Sono cresciuto, poi bisogna sentire anche il parere della società. Io non guardo mai troppo in là. Sono sempre concentrato sul presente, cerco di fare del mio meglio e di mettermi a disposizione dei ragazzi che sono le figure principali: noi siamo qui per loro. I protagonisti sono loro e noi dobbiamo cercare di dargli tutti gli strumenti per poter crescere. Se capitano delle annate, vedi la Youth League di quest’anno, vedi il percorso di quest’anno con tanti giovani che arriviamo per la prima volta a 45 punti nel girone unico è motivo di orgoglio, poi però non ci si deve accontentare. A me piace far giocare i ragazzi che è la prima cosa, farli crescere e insegnargli a giocare a calcio, e a farli maturare nelle difficoltà. Poi ovviamente anche la vittoria nel mezzo di un percorso di crescita… Dobbiamo avere tutti quella rabbia per poter ambire a vincere qualcosa”.