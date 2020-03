ESCLUSIVA MN - Vierchowod: "Gazidis, l'errore è non aver coinvolto Boban e Maldini. Rinvii? Stupidata, la Lega non ci ha capito nulla"

In attesa di Juventus-Milan, abbiamo intervistato Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero. Con lui abbiamo trattato vari argomenti, tra cui le parole di Boban, Ibra e l'obiettivo del club di Via Aldo Rossi. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Situazione difficile in società in questo momento. Chi ha più responsabilità?

"Diciamo comunque che Maldini e Boban forse pensavano di dare qualche suggerimento, però Gazidis è l'amministratore delegato. Forse l'errore è stato quello di non aver coinvolto nè Maldini nè Boban."

Alla fine Pioli è quello che ci rimetterà il posto in panchina, pur facenndo bene.

"Il ruolo degli allenatori è questo. Quando arriva un presidente o un amministratore delegato che comanda, l'allenatore è quello che ha meno voce in capitolo, forse anche meno dei giocatori. L'allenatore va avanti fino a quando ha buoni risultati e se i risultati sono così e così la società decide quello che vuole."

Senza Boban ora diventa più difficile la permanenza di Ibrahimovic.

"Ibrahimovic è un giocatore che in questo contesto il suo supporto lo dà anche se ha 38 anni. Per l'anno prossimo il Milan ha tutto il tempo, da ora in poi, di cercare giocatori giusti da poter avere per far sì che questa squadra torni al livello che la compete. Ovviamente bisogna puntare sui giocatori forti"

Cosa ne pensi del progetto giovani di Gazidis?

"In una squadra i giovani devono essere pochi, il resto deve essere giocatori forti ed esperienza"

Qual è l'obiettivo del Milan per questa stagione?

"La finale di Coppa Italia può essere un obiettivo, anche se conto la Juve non penso sia facilissimo. Sarebbe comunque l'opportunità migliore per entrare in Europa, però comunque ci sono avversari di un certo spessore. La Juve non lascia mai niente., anche se impegnata tra campionato e Champions"

Cosa ne pensi, invece, della situazione rinvii in Serie A?

"Per me è una stupidata. Non puoi rinviare quattro partite e fare giocare il resto. O fai giocare tutti o non fai giocare nessuno e per me la Lega non ci ha capito nulla"