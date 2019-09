ESCLUSIVA MN - Zaccardo: "Mi piace di più il progetto di Manica. Milan? Mi aspetto un miglioramento già stasera"

Ai microfoni di Milannews.it al termine della presentazione dei due progetti per il nuovo stadio, l'ex rossonero Christian Zaccardo ha dichiarato:

Sui due progetti: "Bisogna sempre pensare a migliorare, anche se un po' di dispiacere per San Siro c'è. E' uno stadio prestigioso per tutti, ma va fatta questa scelta. Speriamo che con il nuovo stadio Milan e Inter possano tornare in vetta al mondo. Progetto preferito? Quello di Manica, 51% a 49%".

Sul Milan: "Mi aspetto un miglioramento già stasera. L'allenatore però è nuovo, ci sono stati anche cambi in dirigenza, speriamo che il Milan non perda altri punti per strada. Bisogna restare uniti, stasera sarà una bella partita contro il Torino. I primi tre posti sono in teoria assegnati, per il quarto posto te la giochi con Roma, Lazio, Atalanta, Torino e magari anche Fiorentina. Speriamo che stasera arrivino i tre punti e una bella prestazione".