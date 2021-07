MN - Bondo si avvicina al Milan: incontro in sede per definire il contratto

Il giovane francese Warren Bondo (17) si avvicina sempre di più al Milan. Come appreso da MilanNews.it, sono appena arrivati in sede i familiari del centrocampista per definire i dettagli dell'accordo con il Milan. Bondo dovrebbe firmare un contratto di 5 anni. Dopodiché servirà l'ultima intesa tra la società rossonera e il Nancy per chiudere l'affare.

di Antonio Vitiello