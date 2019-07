MN - Ceballos, si profila un duello tra Milan e Tottenham

Il Tottenham punta Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid è uno dei sogni di mercato del Milan che però deve fronteggiare l’avanzata dei londinesi, pronti a mettere le mani sullo spagnolo. Il duello si è acceso. Però Ceballos vorrebbe andare via in prestito (con l’obiettivo di tornare in futuro nella capitale spagnola) e così il Milan accoglierebbe volentieri questa soluzione, mentre il Tottenham preferirebbe almeno un diritto o obbligo di riscatto. Inoltre la formazione vice campione d’Europa potrebbe presto chiudere per Lo Celso e questo favorirebbe proprio il Milan, che viene vista da Ceballos come valida alternativa agli Spurs.